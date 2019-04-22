Прокуратура проверит манипуляции с квартирами руководителей Барнаула?

22.04.2019

Об этом сообщает 22 апреля выпускаемое группой Эвалар ИА Толк, несколько дней назад распространившее попавший к ней из неназванных источников пакет информации и сомнительных манипуляциях руководителей Барнаула с муниципальными квартирами. Чиновников горадминистрации, бывшего главу города и экс-главу УВД краевого центра упрекали в том, что они с помощью сомнительной процедуры бесплатно получили муниципальные квартиры, которые затем некоторые из них приватизировали.

Распространенный вскоре ответ городских властей признавал факт передачи таких квартир чиновникам, однако в нем управляющая городом команда заявляла, что не видит в этом формальных нарушений законодательства.

Какой-либо открытой реакции на скандал со стороны правительства Алтайского края и местных силовиков до сих пор не последовало.

ИА Толк, утверждает, однако, что прокуратура Алтайского края все-таки отреагировала на историю с квартирами. "Прокуратура написала представление в администрацию города. Мэрия Барнаула в свою очередь подала в суд иск на Еремеева на расторжение договора по использованию жилья, сообщил "ТОЛКу" источник, знакомый с ситуацией", - пишет центральное издание эваларовской медиа-группы.

Источники этой информированности вновь не раскрываются. При этом агентство косвенно подтверждает, что они вновь не носят официальный характер – сделав это заявление, оно сообщает о том, что запросило на данную тему прокуратуру и горадминистрацию.

Глава Единой России в Барнауле и один из руководителей горадминистрации Юрий Еремеев может лишиться оказавшейся в итоге сомнительных манипуляций у него муниципальной квартиры (фото пресс-службы краевой организации ЕР).

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