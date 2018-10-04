Прокуратура подтвердила наличие коррупционных нарушений у генерала Новикова, но скрывает их содержание.

04.10.2018

Прокуратура подтвердила наличие в действиях главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова нарушений законодательства по борьбе с коррупцией. Это следует из ответа прокуратуры Октябрьского района Барнаула от 24.09.2018, поступившего в адрес председателя Алтайского краевого отделения партии Яблоко Александра Гончаренко. Несколькими неделями ранее алтайское Яблоко обратилось в прокуратуру с требованием провести проверку подозрений в отношении нарушения Новиковым антикоррупционного законодательства.

Помимо заявления о выявленных нарушениях, прокуратура сообщила, что 31 августа ею было внесено представление в администрацию Барнаула об устранении Новиковым этих нарушений.

Примечательно, что какая –либо конкретная информация по поводу того, что нарушил бывший высокопоставленный силовик , в поступившем Яблоку документе его авторами была скрыта. "К сожалению, в ответе прокуратуры не сказано, что именно нарушил глава администрации Октябрьского района", - отмечает Гончаренко.

Нет пока данных и о том, какой будет реакция городских властей на претензии в адрес Новикова.

В Алтайском крае бывший первый заместитель начальника краевого ГУВД, генерал-майор Новиков пользовался репутацией доверенного конфидента длительное время управлявшего этим регионом тандема Александра Карлина и Сергея Локтева, в мае 1028 г. ушедших в отставку по инициативе Кремля. К числе доверенных партнеров тандема СМИ относили также и краевого прокурора Якова Хорошева.

На днях имеющий репутацию инсайдерского московский Телеграм-канал Незыгарь заявил о том, что к г-ну Хорошеву якобы появились вопросы со стороны ФСБ в связи с подозрениями в крышевании бизнеса по добыче алтайского леса и выводу денег за границу. Последние подозрения также высказывались в медиа и в адрес бывшего первого заместителя губернатора Сергея Локтева, после отставки исчезнувшего из публичного поля – сообщалось, что якобы он был занят размещением собранных за годы средств в европейских и восточных юрисдикциях. Однако, после получения г-ном Карлиным мандата представителя своего преемника в Совфеде, в финале сентября Локтев появился в Барнауле, посетив ряд публичных спортивных мероприятий. Так, 25 сентября он вместе с Яковом Хорошевым позировал перед СМИ на трибуне мачта местной команды Динамо, демонстрируя приятельские отношения с краевым прокурором.

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