Прокуратура и власти Барнаула продолжают покрывать коррупционные нарушения экс-генерала Новикова.

09.11.2018

Такой вывод можно сделать из опубликованных накануне действующей в Алтайском крае организации Яблоко ответов официальных инстанций. Интерес парторганизации, получившей в Минюсте РФ официальный статус антикоррупционного эксперта, два месяца назад вызвали обсуждаемые в медиа подозрения в адрес главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова в нарушении ряда требований антикоррупционного законодательства.

Бывший генерал МВД Новиков – известная в алтайском политикуме фигура, в прошлом он был первым заместителем начальника регионального главка МВД, имел репутацию доверенного конфидента длительное время управлявшего краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева.

Обращение Яблока в алтайскую прокуратуры привело к тому, что это ведомство было вынуждено подтвердить факт коррупционных нарушений со стороны бывшего генерала МВД и выдать управляющей краевым центром команде "представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции".

При этом, однако, прокуратура скрыла содержание тех нарушений, в которых ею был уличен высокопоставленный чиновник. Нет также официально подтвержденной информации о том, каким образом Новиков был наказан в этой связи администрацией Барнаула.

В этой обстановке действующие в полуподпольном режиме в Барнауле близкие к местным силовикам и городским властями криминальные группы проправительственных экстремистов провели в медиа экспресс-кампанию по защите Новикова и шельмованию пытающихося бороться с коррупцией на Алтае яблочников. Проштрафившегося чиновника с весьма неоднозначным прошлым при этом почему-то именовали "боевым генералом", а в адрес его оппонентов стали раздаваться угрозы (подхваченные в Сети также и рядом бывших коллег Новикова - отставников МВД).

Новые ответы о связанном с Новиковым инциденте показывают, что его покровители на Алтае могли оказаться также и в рядах действующих сотрудников прокуратуры и руководителей администрации Барнаула.

Об этом может свидетельствовать то, что попытка Яблока получить в алтайской прокуратуре информацию о конкретном содержании выявленных ею у Новикова коррупционных нарушений наткнулась на явное сознательное нежелание этого ведомства сообщить об этом.

Так, прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровин (именно он в ответ на первое обращение Яблока был вынужден признать наличие у Новикова коррупционных нарушений) на просьбу сообщить об их конкретном содержании ответил следующее: «Проведенной прокурорской района проверкой непосредственно Ваши права и свободы, а также права и свободы юридического лица не затронуты. Данный Вам прокуратурой района 24.09.2018 ответ носит информационный характер, а изложенная в нем информация является четкой и определенной».

Близкий по содержанию к этому ответ поступил Яблоку от первого заместителя главы администрации Барнаула Вячеслава Франка, который считает, что предоставление сведений относительно результатов рассмотрения акта прокурорского реагирования по делу Новикова повлечет за собой нарушение требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

"Складывается впечатление, что прокуратура и городская администрация выстраивают круговой редут, за которым скрывают правду о главе районной администрации", - резюмировало в этой связи алтайское Яблоко.

Возможно, что такая ситуация может быть связана с тем, что и ряд высших руководителей Барнаула, и прокурор Алтайского края Яков Хорошев (также как и Новиков) имеют здесь репутацию доверенных участников неформальной группировки тандема Карлина и Локтева. Такое мнение, подкрепленное многочисленными фактами, высказывалось в большой серии публикаций алтайских и федеральных медиа.

Алтайское Яблоко в сложившейся ситуации не теряет оптимизма и намерено продолжать расследование этого кейса и добиваться увольнения подозреваемого в коррупции чиновника.

"Согласно раздела III Реестра должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденного Решением Барнаульской городской Думы от 28.03.2008 №739, должность главы администрации района г. Барнаула является высшей муниципальной должностью, учрежденной для обеспечения исполнения полномочий администрации города.

Таким образом, глава администрации Октябрьского р-на г. Барнаула Вячеслав Новиков был обязан представлять сведения о всех своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о всех доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей.

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

То есть, законом предусмотрена единственная мера дисциплинарной ответственности муниципального служащего в случае выявления факта предоставления заведомо неполных сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера – увольнение.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия является публичным документом, находящимся в открытом доступе. В данный реестр вносятся ФИО, должность, наименование органа (организации), в котором лицо замещало должность, положения нормативного акта, который был нарушен, дата акта о применении взыскания. Соответственно, данная информация не может быть отнесена к персональным данным, не подлежащим разглашению"- делится в заявлении своими планами и оценками ситуации алтайское Яблоко.

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