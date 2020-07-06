Прокремлевские эксперты отнесли Алтайский край к новому поясу нелояльности.

06.07.2020

О формировании в России по итогам завершившегося 1 июля голосования по конституции нового пояса нелояльности Кремлю заявил известный Телеграм-канал Незыгарь, имеющий сейчас неофициальную репутацию прямо администрируемого кремлевским пресс-ведомством.

Его эксперты сделали вывод о том, что "26 регионов страны продемонстрировали высокий уровень либо апатии, либо протестной активности. Речь идет о регионах, в которых явка была менее 50-55%, либо число проголосовавших против поправок было больше 30%".

В состав нового "пояса нелояльности" был внесен и Алтайский край – по факту низкой явки его избирателей на кремлевский плебисцит.

"Оппозиционный пояс выглядит так.

СЗФО.

По явке: Мурманская область (45%), Карелия (46%), Новгородская (49%), Коми (51%).

Голосовали против: НАО (55%), Мурманская (36%), Коми (34%), Архангельская (33%).

СФО.

По явке: Иркутская (44%), Томская (44%),Новосибирская (47%), Алтайский край (49%), Хакасия (51%).

Голосовали против: Омская (36%), Иркутская (34%).

ДФО.

По явке: Камчатский край (44%), Хабаровский край (44%).

Голосовали против: Саха-Якутия (41%), Камчатский край (37%), Хабаровский край (36%), Магаданская (36%).

ЦАО.

По явке: Костромская (50%), Владимирская (53%), Смоленская (54%).

Голосовали против: Костромская (31%), Москва (31%), Ярославская (30%).

ПФО.

По явке: Пермский край (52%), Ульяновская (54%).

Голосовали против: Удмуртия (30%).

УРФО.

По явке: Свердловская область (51%).

Голосовали против: Свердловская область (32%), ХМАО (30%)".

Обращает внимание, что в состав нелояльных Путину территорий Кремлем были внесены крупнейшие российские регионы (включая столицу), где суммарно проживает половина населения страны и сосредоточена большая часть российского экономического потенциала.

Незыгарь также подчеркивает тот факт, что большая часть этих "оппозиционных" территорий управляется т.н. "губернаторами-технократами": "В 22 регионах из 26 кампанию вели губернаторы технократического призыва".

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