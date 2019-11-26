Прокремлевские экологи именем Путина пытаются подавить протесты жителей Алтайского края против создания нацпарка.

26.11.2019

Развернутое заявление с негативной оценкой протестов жителей Алтайского края против планов развертывания здесь национального парка Тогул озвучил на организованном региональным штабом ОНФ совещании один из его лидеров в крае, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Алексей Грибков.

Активно занимавшаяся поиском "врагов власти" прежнее руководство Алтайского края в течение ряда лет создавало Грибкову имидж независимого от властей общественника и едва ли не оппозиционера. С этой целью окружением местного экс-губернатора была мобилизована пропагандистская машина краевого правительства, регулярно публиковавшая в адрес Грибкова различные пасквили. В то же время, в действительности эколог активно заботился о своем системном статусе – он постоянно поддерживал близкие связи с кремлевскими чиновниками, получал президентские гранты и был интегрировал АП в на одну из руководящих позициях в краевом ОНФ.

После смены губернатора в Алтайском крае почва для системного конфликта эколога с властями окончательно исчезла.

И теперь в новой ситуации он открыто призывает местные власти к купированию протестов жителей региона против связанных с ним экопрограмм, угрожая им именем Путина.

Так, именно массовое недовольство жителей Алтайского края внезапно озвученными кремлевским лидером планами создания нацпарка Тогул он считает главным препятствием в реализации этой инициативы. "Это не всегда обоснованные опасения местных жителей в связи с появлением ООПТ федерального значения и бездействие уполномоченного органа власти - Минприроды России," – так излагает сделанное Грибковым заявление пресс-служба краевого штаба ОНФ.

При этом Грибков категорично подчеркнул, что национальный парк Тогул должен быть создан до конца 2019 г. Такое поручение давал президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин, резюмировал прокремлевский эколог.

Провластные общественники из алтайского ОНФ, однако, встретили призывы эколога достаточно мирно. Хотя они и не допускают того, что вызвавшая недовольство жителей Алтая воля Путина может быть изменена, все-таки призывы к открытому подавлению протестных настроений на совещании не прозвучали. Напротив, алтайским властями было рекомендовано лишь усилить по этому поводу накал пропаганды.

"Чтобы преодолеть необоснованные опасения населения по поводу ограничений хозяйственной и другой деятельности на территории будущего национального парка, нужно повысить информированность людей, отметили общественники", - резюмирует пресс-служба краевого штаба ОНФ.

Эксперты ОНФ также призвали участников дискуссии поддержать создание еще одного национального парка в Алтайском крае - «Горная Колывань» и расширить территорию действующего Тигирекского заповедника.

Фото - пресс-службы штаба ОНФ в Алтайском крае.

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