Производителя сидра BarStyle из Барнаула уличили в выпуске фальсификата.

31.05.2017

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу выявило факт производства фальсифицированного сидра в Алтайском крае, сообщил 31 мая Интерфакс со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Речь шла о сидре производства дислоцированного в Барнауле ООО "МПА-1". Эта компания выпускает несколько марок яблочного сидра, позиционируемого как натуральный - таких как GloryWood, Kelvish, Nobless D'Empire, BarStyle со вкусом коктейлей. Компания из Барнаула – на сегодня практически единственный производитель сидра в Сибири.

Однако, проведенная экспертиза показала, что под видом натурального яблочного сидра фактически ею производился и реализовывался слабоалкогольные напиток сомнительной рецептуры.

"Согласно экспертному заключению, сидр BarStyle производства ООО "МПА-1" не соответствует требованиям государственных стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям. Алкогольный напиток не соответствует термину "сидр", - говорится в сообщении. Росалкогольрегулирование утверждает, что в составе алтайского "сидра" ею были обнаружены пищевые добавки, запрещенные к использованию в технологии производства натуральных напитков (сидров), а именно: подсластитель (сахарин Е 954), консервант (бензоат натрия Е 211) и синтетический краситель (тартразин Е 102).

Контрольное ведомство намекнуло, что эта схема могла применяться производителем для занижения уплаты акцизов – для слабоалкогольных напитков, в отличие от сидра, применяется более высокая ставка акциза.

За 1 литр произведенной продукции в этом случае должен был быть начислен акциз 23,41 рублей вместо 10 рублей, утверждает алтайское "губернаторское" телевидение Катунь-24 со ссылкой на расчеты ведомства. Материалы дела были направлены Росалкогольрегулированием в ФНС для начисления и взыскания недополученного бюджетом акциза.





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