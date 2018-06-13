Профсоюзы в Алтайском крае сменили лидера и потребовали от Путина не повышать пенсионный возраст.

13.06.2018

8 июня внеочередное заседание Совета Алтайского краевого союза организаций профсоюзов сменило своего лидера. Поставленный (в 2009 году) властями Алтайского края во главе региональных профсоюзов 63-летний Владимир Бабушкин досрочно, по собственному желанию сложил с себя полномочия председателя краевого профобъединения. Пришедший на эту должность с поста мэра Заринска Бабушкин все годы своей работы вполне ожидаемо демонстрировал близость к власти, подчеркивая особые отношения с партией Единая Россия. По отзывам местных единороссов, профсоюзы под руководством г-на Бабушкина, стали партнером ЕР и мобилизовывали на выборах электорат в интересах этой партии.

До назначенной на 20 сентября конференции Алтайского краевого союза организаций профсоюзов исполнять обязанности лидера профсоюзов будет зампредседателя Алтайского крайсовпрофа Иван Панов.

Первым действием алтайских профсоюзов под его руководством стало принятое на этом же заседании Совета обращение президенту, правительству и Федеральному собранию РФ с протестом алтайских профсоюзов против планов увеличения возраста выхода на пенсию. Полный текст этого документа доступен здесь.

На фото: Иван Панов во время встречи с доверенным лицами Путина в ходе кампании по продлению полномочий кремлевского лидера, январь 2018 г.

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