Призыв Эвалара к власти о диалоге привел к демонстративному демонтажу заявлявшего об этом баннера.

18.05.2017

Проводимая в Алтайском крае дислоцированной здесь группой Эвалар (в лице контролируемого ей медиа-холдинга СМГ) кампания с призывом к местным властям о "диалоге" получила демонстративный ответ: размещенный в центре Барнаула огромный баннер был уничтожен. Об этом сообщают 18 мая СМИ группы Эвалар.

СМИ для создания медиа-холдинга были приобретены Эваларом на Алтае несколько лет назад – с целью медиа-обеспечения деятельности непопулярного местного губернатора и партии Единая Россия. Однако, в конце 2016 года Эваладр неожиданно поссорился со своим бывшим партнером, многолетним главой региона Александром Карлиным. Причины конфликта остались неосвещенными – представители Эвалара отказываются от каких-либо публичных комментариев не зависимым от них СМИ. Пиарщики алтайского губернатора, однако, на контролируемых ими сайтах вбросили версию о том, что "война" возникла после отказа Карлина в предоставлении Эвалару бюджетных средств в размере 0,5 млрд рублей (предположитльно, по программе погашения бюджетом части банковской кредитной ставки).

Последним действием Эвалара в рамках конфликта стало размещение от имени СМГ 16 баннеров в Барнауле и Бийске, призывающих власти к диалогу. Однако, ответ чиновников был однозначен – огромный баннер «Власть эффективна только в диалоге с обществом», размещенный 6 мая в центре Барнаула, был демонтирован.

"Не думаю, что он мог кому-то понадобиться в корыстных целях. Но раз его с использованием техники демонстративно сняли во время рабочего дня, я могу предположить, что он кому-то помешал. Может быть, по проспекту Ленина проезжал какой-то высокопоставленный чиновник, увидел, возбудился и распорядился убрать", - цитируют СМИ СМГ в этой связи высказывание исполнительного директора медиа-группы Анны Галицкой. В связи с уничтожением баннера СМГ уже обратилась в местную полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ – кража.

Фото баннера – сайт ПолитСибРу.

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