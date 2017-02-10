Приют Ласка в Барнауле отмечает пятнадцатилетие.

10.02.2017

Пожалуй, старейшая по сроку жизни общественная инициатива зоозащитников на Алтае – действующий в Барнауле приют Ласка - в феврале 2017 года отметит свое пятнадцатилетие. Это весьма значительный срок для весьма подвижной сферы общественных инициатив. И сегодня подобные приюты уже существуют во многих алтайских городах, их окружает живая и многочисленная сеть волонтерского движения зоозащитников, обеспечивающих работу по спасению попавших в беду друзей человека, поддерживая для них систему передержек и пристраивая их новых хозяевам.

Нужно отметить, что защитники животных на Алтае нашли и пути к власти. По крайней мере, к некоторым из ее представителей – их инициативы об изменении законодательства о животных часто встречают здесь вполне благоприятное отношение.

Тем не менее, нельзя сказать, что сегодня эта сфера работает без проблем. И основная из них – недостаток ресурсов. Большая часть их формируется за счет простых граждан. А они довольно небогаты. Между тем, кошки и собаки в приютах и на передержках должны питаться и получать ветеринарное обслуживание, поскольку они попали туда чаще всего с улицы и часто в плохом состоянии.

Организаторы приютов в этой связи не в состоянии использовать рекомендуемые ветеринарные корма европейского производства – несмотря на признанное качество, они слишком дороги. Заменой им могут выступать отечественные корма премиум-сегмента.

Ну а если денег на корма вообще не хватает – то на замену им идет старая добрая "натуралка" эконом-класса – каша с небольшим добавлением продуктов животного происхождения.

В Алтайском крае последние пару лет действует и государственная программа "зоозащиты". Во-всяком случае, призвана действовать. Из краевого бюджета каждому городу и сельскому району в рамках нее выделяются небольшие средства на отлов и содержание бездомных животных (предполагается, что по конкурсу там должны были быть подобраны организации, которые будут заниматься этой программой). Однако, основное слово тут – "небольшие". Денег, ассигнованных на программу, критически не хватает на то, чтобы даже ликвидировать несущие реальную опасность людям агрессивные стаи одичавших собак в окрестностях крупных городов. Тем более, речь не идет о том, чтобы в каждом райцентре возникли полноценные государственные приюты для оказавшихся без хозяев животных.

Поэтому критически важным элементом в развитии системы зоозащиты, видимо, можно считать именно это звено – когда государственная программа вместо жалких пары-тройки миллионов в год на огромный регион получит сколько-нибудь адекватное финансирование, можно будет говорить и том, что общество сумеет достойно и эффективно закрыть остающиеся нерешенные властью проблемы в этой сфере.

Пока же деятельность энтузиастов, пусть даже длящаяся уже полтора десятков лет, напоминает попытку вычерпать стаканом бесконечное море…

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