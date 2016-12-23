Примирение Карлина и Эвалара рождает дискуссии в Алтайском крае.

23.12.2016

Активно тиражируемая 23 декабря медиа группы Эвалар информация о состоявшейся в этот день встрече губернатора Алтайского края Александра Карлина и сына основной владелицы Эвалара – депутата Госдумы Александра Прокопьева стала поводом для дискуссий. Подтверждение обозначившей окончание длившейся месяц информационной войны Эвалара с губернатором встречи даже к финалу дня так и не появилось на традиционно отмечающем малейшие события с участием Карлина официальном сайте края, который ведет губернаторское пиар-ведомство. В этой связи ряд участников политического и медийного сообщества делятся в Сети своими сомнениями в реальности встречи и, соответственно, "мирных договоренностей".

Некоторые из них при этом обращают внимание на странное исчезновение в середине дня размещенной утром на правах рекламы информации о встрече на популярном сайте Амител, принадлежащем группе Сибма. Вместо нее на этой странице появилась информация о рождественских елках в Барнауле, что тут же вызвало недоумение читателей. "Амик! Новость про новый год и пр. а причем здесь Прокопьев?...Великолепно...Только что горело "на правах рекламы" и "но коментс"..", - безответно обращаются в этой связи к редакции читатели сайта.

Впрочем, все это может быть иметь объяснения в нежелании вынужденного отступить губернатора публично признавать свое поражение (а также ревностью местного крупного бизнеса к успеху Эвалара).

Косвенным подтверждением реальности встречи и необозначенных по ее итогам публично договоренностей можно считать объявление властями края через несколько часов после нее о существенных изменениях при получении бизнесом выплат из краевого бюджета. Именно в желании получить из бюджета сумму в полмиллиарда рублей ранее обвиняли Эвалар пиарщики г-на Карлина, называя это в качестве исходной точки конфликта.

Во второй половине дня 23 декабря губернаторская пресс-служба сообщила о подписании главой региона некоего постановления Администрации края. Сообщается, что этот документ передает полномочия по освоению средств бюджета на программы по государственно-частному партнерству (ГЧП) некоему "проектному офису организационного штаба". Штаб под руководством вице-губернатора Николая Чинякова (туда входят и представители бизнеса) теперь будет координировать деятельность органов исполнительной власти Алтайского края по вопросу реализации госполитики в сфере ГЧП на территории региона и осуществлять комплексное рассмотрение проектов государственно-частного партнерства, в том числе на условиях концессионного соглашения. Возможно, именно эта структура станет передаточным звеном для "отступных" бюджетных средств – если такая договоренность действительно стала основой для "мирного договора" Эвалара и Карлина.

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