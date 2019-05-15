Приб, Томенко, Тогул и Барнаул

15.05.2019

От редакции.

Губернаторская команда в Алтайском крае, по-видимому, начала операцию по подготовке к смене в ближайшее время сити-менеджера Барнаула. 15 мая об этом массово сообщают имеющие неформальный статус доверенных агентов крайправительства СМИ медиа-группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ).

КУХОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Разговоры о смене градоначальника в Барнауле ходили давно. Доставшийся по наследству губернатору Алткрая Виктору Томенко инертный и избегающий публичности Сергей Дугин с момента своего перевода на этот пост из состава кабинета губернатора Александра Карлина многими рассматривался как фигура временная и номинальная.

Неудивительно, что короткое пребывание Дугина на посту барнаульского градоначальника стало периодом почти непрекращающихся управленческих провалов и коррупционных скандалов.

Особенно сильно несоответствие Дугина внедряемому Томенко подчеркнуто публичному управленческому стилю стало заметно в последние полгода. Его отставку местные медиа усиленно пророчили в начале весны, связывая ее с годовым отчетом градоначальника. Однако, тогда она так и не произошла.

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Нынешние публикации эваларовских СМИ (хотя они туманно ссылаются лишь на некие анонимные источники), впрочем, есть все основания рассматривать как "черную метку" Дугину лично от губернатора – ведь накануне публикаций Томенко сам счел нужным побывать с визитом в офисе СМГ.

Уход навязанного Барнаулу менеджера, по-видимому, будет воспринят в алтайской столице лишь с положительными эмоциями.

Однако Томенко ни в коей мере не собирается возвращать барнаульцам отобранные у них Карлиным прямые выборы мэра (новый алтайский губернатор вообще, по-видимому, вполне доволен и намерен активно использовать доставшиеся ему от предшественника авторитарные институты и механизмы управления).

Новым, однако, здесь может являться то, что барнаульцам через рептильные СМИ для некоего "согласования" заранее доведены несколько фамилий потенциальных преемников Дугина.

ТРОИЦА ПРЕТЕНДЕНТОВ

Своеобразным фальстартом здесь, видимо, послужила прозвучавшая накануне на одном из ресурсов СМГ публикация о том, что губернатор якобы планирует заменить Дугина своим (оказавшимся без особо значимого функционала) заместителем, экс-полковником ФСБ Виталием Снесарем. Эвалар недавно установил директивный контроль над опубликовавшим это ИА Банкфакс, однако, по-видимому, этот контроль оказался еще недостаточно эффективен в ежедневной работе.

И сегодня медиа СМГ дружно поправили допустивших политическую оплошность коллег.

Новыми кандидатами в градоначальники теперь там дружно на все лады называют Сергея Приба (47 лет) и Игоря Волдачинского (58 лет). Фаворитом среди них, видимо, является Приб – его сегодняшние позиции гораздо прочнее, имеют помимо бизнесовой и весомую властную составляющую. И, самое главное, Приб уже не раз демонстрировал вхожесть в ближний круг Томенко и доверенные отношения с ним.

ДВА МОЛОДЦА, ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА

Оба претендента имеют ряд общих черт в биографии. И тот и другой – не уроженцы Алтая: Приб родился в Казахстане, Волдачинский – на Украине. Оба получили не самое лучшее для будущего руководителя крупного города образование: Волдачинский после армии и работы на заводе в 26 лет получил диплом технического вуза в Томске, а Приб до недавнего времени вообще имел лишь диплом казахского техникума ( в 36 лет он все-таки получил диплом "государственного и муниципального управления" в Сиб.академии госслужбы).

Профессиональная карьера обоих начиналась в энергетике (у Приба она продолжается в этой сфере по сей день).

ГЕРОЙ МИНУВШИХ ДНЕЙ?

Чем занимался Волдачинский в 90-е – не вполне ясно, в официальных его биографиях этот момент как-то обходится. Однако, с 1999г. он переходит на позиции топ-менеджера в алтайских предприятиях, входящих в крупные олигархические группы. Это, последовательно - ныне обанкроченный и ликвидированный Комбинат химволокон (Барнаул), крупнейшее алтайское промпредприятие Алтай-кокс (Заринск), Барнаульский ВРЗ.

Однако все это в прошлом. Вместе с постами директора промышленных гигантов Волдачинский потерял и мандат депутата в краевом Заксобрании. И последнее время он торгует автозапчастями, числясь руководителем и учредителем некоего скромного микропредприятия ООО ЧТЗ-трак с одним работником в штате. Которое, впрочем, по данным открытых справочно-правовых систем, в 2017 г. задекларировало прибыль в 131 млн рублей.

ЗОЛОТОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК…

Биография Приба "провалов" не имеет. Карьера его связана (с 1996 г.) с энергетикой Заринска, где выпускник казахского техникума быстро становится топ-менеджером. Сделав карьеру и обрастя связями, в 2016 г. Приб делает еще один шаг – правивший тогда краем тандем назначает его гендиректором принадлежащей региону Алтайкрайэнерго (вернее, двух таких компаний с почти одинаковыми названиями).

Владеющая в крае местными электросетями пара компаний Алтайкрайэнерго считается здесь одним из наиболее "хлебных" мест. А пост руководящего им менеджера – поистине золотым. Отчасти это связано с тем, что вокруг этого лакомого куска долгое время идут олигархические "подкаты", связанные с перспективой его приватизации. А отчасти, просто с тем, что обе компании относятся к числу крупнейших – оборот в 2017 г. у АО Алтайкрайэнерго составлял 5,8 млрд рублей, у АО СК Алтайкрайнерго – 3,1 млрд рублей. Предприятий с таким оборотом сегодня в крае почти нет.

Однако, прибыль краевых мега-компаний под руководством Приба крайне невелика. Но его собственный (даже лишь "белый") доход делает его одним из богатейших депутатов Заксобрания (с 2016 г. он депутат, а с 2017 г. лидер фракции Единой России там). В 2018 г. Приб задекларировал доход в 12,3 млн рублей (в 2017 г. – 10,5 млн рублей).

ТЯГУНСКИЙ СЛЕД

Впрочем, не исключено, что перспективы Приба могут быть омрачены подозрениями в том, что депутат и менеджер предприятия, фактически являющегося госкомпанией, пользуясь своими возможностями, мог контролировать и лоббировать во властных институтах бизнес-структуры, титульными владельцами которых предположительно являются его сыновья Сергей и Дмитрий.

На прошлой неделе новосибирский сайт Тайга.инфо опубликовал дружно проигнорированное алтайскими медиа расследование, в котором были подробно изложены подозрения в адрес Приба о том, что лидер единороссов в АКЗС является инвестором и фактически контролирует бизнес-проект по созданию курортной зоны в Тягуне. Издание связывает их преимущественно с деятельностью ООО Фриз, созданного в 2014 г. в Заринске.

ДЕЛОВЫЕ БУДНИ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ

До ноября 2018 г. учредителем и директором ООО являлся Сергей Сергеевич Приб, после чего его сменил Дмитрий Сергеевич Приб. А ООО Фриз переехал из Заринска в предгорную тайгу, в Тягун.

Новосибирский сайт считает, что руководители и собственники Фриза – это двое сыновей алтайского депутата.

"О родстве Сергея и Дмитрия ранее сообщала пресс-служба администрации Заринска; в инстаграме Дмитрия также есть общая фотография с отцом. В 2018 году Дмитрий Приб стал совершеннолетним, а, значит, глава единороссов в АКЗС уже не декларировал доход сына", - пишет сайт.

ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО ЭТОТ МОЩНЫЙ СТАРИК?

В его расследовании (со ссылкой на публикации алтайских СМИ) утверждается, что за развитием проекта преимущественно горнолыжного курорта в Тягуне (в вялой форме оно идет уже более десятилетия) реально стоит нынешний глава алтайских единороссов в Заксобрании края. Сергея Приба-старшего при этом называют инвестором, намеренным построить в Тягуне горнолыжную трассу.

В публикациях местным СМИ Приб-старший не скрывал своей удовлетворенности тем, что ему еще 2017 г. удалось решить с кабинетом Карлина и Локтева вопрос о привлечении в его проект средств бюджета Алтайского края. "В 2017 году в Правительстве Алтайского края принято решение о создании спортивно-туристского кластера «Тягун» на принципах государственно-частного партнерства… В 2017 году за счет консолидированного бюджета Алтайского края проведены изыскательские и проектные работы, определены инвестиционные площадки для строительства гостиницы на 250 мест, 98 индивидуальных жилых домов гостиничного типа вместимостью более 950 человек," – сообщает офиц. сайт края.

ДЕПУТАТСКАЯ БЕРЛОГА

Что реально построил в Салаире депутат – доподлинно неизвестно. Однако, на декабрь 2018 г. суммарные вложения в развитие площадки оценивались Прибом-старшим в 120 млн рублей (опубликовано офиц. сайтом Алтайского края).Тайга.инфо упоминает вероятно принадлежащий там семье Прибов туристический комплекс Berloga.

Между тем, ООО Фриз (имея в штате 0 работников) в последние годы показывает годовую выручку в размере 0,4-0,6 млн рублей. при убытках в 1,1-1,5 млн рублей. "Сейчас, несмотря на положительную динамику сокращения убытков, у компании «Фриз» фактически отсутствует собственный капитал и заметна большая зависимость от внешних займов", - не без иронии резюмирует новосибирский сайт, оценивая текущие итоги проекта семейного бизнеса.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Проблемное развитие проекта семьи Прибов в Тягуне, видимо, получило новый шанс после того, как депутат сумел завлечь туда губернатора Виктора Томенко. В декабре 2018 г. состоялся названный рабочим пышный визит туда губернатора и его свиты (не вполне понятно, впрочем, кто оплачивал бюджет поездки). Очарованный приемом и алтайскими красотами глава региона подтвердил готовность вкладывать в развитие этого бизнеса значительные бюджетные средства. "Проект по созданию курорта рассчитан на пять лет, общая стоимость вложений оценивается в 500 млн рублей. Согласно генплану застройки «спортивной деревни», проект охватывает 39 га площади. В 2019 году за счет средств краевого и местного бюджетов на него будет потрачено 25 млн рублей; в следующем году сумма затрат увеличится почти втрое", - пишет новосибирский сайт.

ТОРГОВАЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ…

При этом вопрос о том, на каком основании лидер фракции Единой России и глава фактической госкомпании занимается крупномасштабной коммерческой деятельностью, используя свое положение для привлечения к нее бюджетных денег, как-то ушел с повестки дня.

Впрочем, если планы смены руководителя Барнаула на лидера фракции единороссов обретут жизнь, подозрения в том, что депутат контролировал формально записанный на сыновей бизнес и лоббировал его масштабную бюджетную подпитку, могут оказаться оказать не самое лучшее воздействие на дальнейшую карьеру Сергея Приба.

Хитрый оборотистый делец, прикрывающийся членами семьи для реализации своих ведомых в тени бизнес-интересов, использующий свое положение депутата для организации бюджетных вливаний в интересах своего бизнеса - это, безусловно, именно то, что сегодня нужно задыхающемуся от непрофессионализма и коррупции управленцев Барнаулу.

Губернатор Томенко, глава Заринского района Виктор Азгладян и Сергей Приб-старший во время поездки в Тягун. Фото пресс-службы правительства Алткрая.

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