При переходе на новую платформу алтайский сайт Росстата фактически умер.

16.09.2019

Переход 16 сентября на новую оболочку своего официального сайта, проведенный Росстатом (и его органами в регионах России) существенно затруднил, а кое-где фактически уничтожил возможность пользоваться данными системы государственной статистики. Новая оболочка одной из важнейших систем правительственных сайтов работает с большими задержками, ряд традиционных разделов с информацией в ней теперь отсутствуют, а некоторые имеют лишь заголовок (и не имеют наполнения).

На федеральном сайте Росстата фактическое фиаско с внедрением "нового сайта", однако, пока компенсируется наличием рабочей кнопки "старая версия сайта", на которой по-прежнему доступна как текущая, так и архивная информация о состоянии дел в России за длительный период лет. Неясно, однако, будет ли "старая" версия сайта теперь обновляться наряду с провальной "новой" и как долго продлится этот процесс. Скорее всего, ответ на оба вопроса - отрицательный. Так, например, последние публикации на "старом" сайте дарированы 13 сентбяря, тогда как на "новом" они появляются уже и за 16 сентбяря.

А вот ситуация с сайтами Росстата в регионах оказалась просто катастрофической. Так, "новый" сайт тероргана Росстата в Алтайском крае и Республике Алтай, сегодня фактически можно оценить как почти полностью нерабочий. Большая часть традиционно доступных ранее на нем архивных баз статистики теперь там вообще недоступна. И даже существенно сократившиеся в количестве (и в объеме представленной на них информации) разделы и кнопки "нового" сайта преимущественно относятся к неработающим – при попытке открыть эти страницы они часто возвращают отказ.

При этом кнопка с возможностью перейти на "старую" версию сайта у Алтайстата принципиально отсутствует – этот сайт со всеми его десятилетиями складывавшимися информационными базами теперь недоступен.

Наблюдения над "новым" сайтом Алтайстата в течение дня 16 сентября показывают, что там сейчас предпринимаются чрезвычайные попытки хоть как-то оживить фактически уничтоженный ведомством своими руками собственный сайт: на еще недавно нерабочих страницах там начинает появляться хоть какая-то информация. Однако, когда завершится этот процесс и насколько он будет успешен – пока сказать нельзя.

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