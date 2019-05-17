Предпоследние в России по зарплате: Алтайский край в феврале.

17.05.2019

Об этом сообщает Росстат в докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019гг.". В нем опубликованы данных о зарплате 85-ти регионов России за февраль 2019 г.

По итогам этого месяца Алтайский край со средней зарплатой в 24.613 рублей занял среди регионов России предпоследнее место. Хуже него ситуация с зарплатой за февраль сложилась лишь в Карачаево-Черкесии (24.380 рублей).

Месяцем ранее (в январе) Алтайский край занял по размеру средней зарплаты последнее место в России. А по итогам 2018 г. край заниамл 81-ое место среди регионов страны.

Любопытно, что многолетний российский аутсайдер по размеру зарплаты – Дагестан - с средины прошлого года, как оказалось, устойчиво покинул эту позицию (после проведенных там новой командой главы региона массовых антикоррупционных репрессий). И сейчас это место оказалось вакантно для Алтайского края, периодически делящего его с другими депрессивными регионами страны.

Отраслевой анализ показывает, что ухудшение позиций Алтая в последнее время однозначно является виной управляющей им губернаторской команды: именно низкий рост в 2019 г. зарплат в бюджетных отраслях (либо его отсутствие) в последнее время и является тем механизмом, который привел край к его нынешнему печальному положению в неофициальном зарплатном рейтинге регионов.

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