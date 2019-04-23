Предпоследние в России: опубликованы данные о зарплате за февраль в Алтайском крае.

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Средняя зарплата за февраль 2019 года в Алтайском крае (24.613 рублей) свидетельствует о том, что по итогам этого месяца он занял предпоследнее, 84-ое место среди регионов России.
Хуже чем в Алтайском крае, ситуация с зарплатой была в феврале лишь в Карачаево-Черкесии (24.380 рублей).
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2013-2019гг.".
В предыдущем месяце (январе 2019 г.) Алтайский край по размеру зарплаты был на последнем месте в России. По итогам 2018 года депрессивный сибирский регион занял по этому показателю 81-ое место среди 85-ти регионов страны.
Традиционным аутсайдером по размеру зарплаты в последнее десятилетие среди регионов России преимущественно был Дагестан. Однако, после проведенных там в прошлом году существенных антикоррупционных подвижек в региональной элите, он все чаще оказывается на более высоких позициях. Алтайский же край, напротив, сейчас, похоже, близок к тому, чтобы устойчиво занять освободившееся место самого проблемного региона страны.← Назад
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