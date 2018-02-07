Предатели и саботажники: алтайские эсеры на местах возмущены решением о поддержке партией Путина.

07.02.2018

Решение о поддержке партией Справедливая Россия планов по продлению полномочий Путина на выборах в марте вызвало волну возмущения в одной из немногих ее реально авторитетных региональных организаций – в Алтайском крае.

Само подобное решение руководства этой находящейся в условно живом состоянии партии не вызвало здесь активной реакции. Поводом для волны возмущения, однако, стал организованный работающими на Алтае прокремлевскими политтехнологами 2 февраля символический акт "капитуляции" алтайских эсеров, их демонстративного примирения с Единой Россией на почве поддержки Путина. Продемонстрированное там руководством краевой парторганизации публичное унижение, подчеркнутое наполненными злорадством торжествующими комментариями местных единороссов, вызвало шквал негодующих комментариев на форумах местных СМИ и в соцсетях.

Эта реакция была достаточно болезненно воспринята руководителями местных организаций СР в Алтайском крае, среди которых - большая группа реально авторитетных на местах лидеров общественного мнения, оказавшаяся сегодня заложниками политики руководства своей партии на безоговорочную капитуляцию перед кремлевским режимом.

Первым здесь оказалось открытое письмо в адрес федеральных и краевых руководителей СР, принятое 6 февраля организацией этой партии в Новичихинском районе Алтайского края.

Партийцы из алтайской глубинки констатируют, что 18 лет правления Путина не продемонстрировали его эффективности. Они характеризуют итоги его правления, как "путь дальнейшего обнищания народа, «варварской оптимизации» всех достижений и социальных гарантий".

Обращение алтайских эсеров проникнуто нотами горечи и разочарования в своих товарищах по партии.

"Мы боролись с произволом и фальсификациями…На краевом же уровне вообще транслируется позиция, что мы боролись «за место под солнцем» и теперь поддерживаем старого Президента. Твердо заявляем, что мы в Новичихинском районе боролись не за «место под солнцем», а за интересы наших земляков, соседей и наших детей. И эту борьбу продолжим, не смотря на саботаж и предательство наших партийных функционеров. Мы уверены, что большинство членов нашей партии, по всей стране в той или иной мере разделяют нашу позицию. Кризис в нашей партии будет преодолен, либо мы сможем избавиться от партийных функционеров, предавших интересы наших избирателей, или они избавятся от нас, сольются в экстазе с партией, которую в народе называют «Партия жуликов и воров», - пишут авторы обращения.

В финале своего обращения его авторы сообщают о том, что ими принято решение о поддержке на выборах Павла Грудинина.

О какой-либо реакции на обращение со стороны других местных организаций СР на Алтае пока неизвестно. Никак публично не отреагировало на него и руководство краевой организации этой партии. А вот Алтайский крайком КПРФ, видимо, вдохновившись пассажем о поддержке г-на Грудинина, оперативно опубликовал это документ на своем официальном сайте.

Нет комментариев