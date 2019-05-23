Правительство Алткрая выбрало и профинансирует казенных борцов с коррупцией.

23.05.2019

23 мая стал известен список претендующих на общественный статус структур, которые намерено профинансировать за счет бюджетных средств правительство Алтайского края в качестве своих партнеров в области борьбы с коррупцией.

Как сообщает информационный портал НКО Алтайского края, это

- Барнаульская городская общественная организация «Народная дружина «Барнаульская»

- Региональная молодежная общественная организация «Союз молодых юристов Алтайского края»

- Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет»

"Народная дружина" создана в 2010 г. и, согласно данным справочно-правовых систем, несмотря на формально общественный статус, имеет официальный адрес своей дислокации в здании администрации Барнаула (пр. Ленина,18). Ее руководителем является действующий чиновник - председатель Комитета общественных связей и безопасности горадминистрации Геннадий Королев.

"Союз молодых юристов" был создан также в 2010 г. Его официальный адрес базирования – квартира в одной из девятиэтажек в районе Павловского тракта. Возглавляет союз Руслан Демаков, ИП (в правовой области). Также молодой человек является одним из трех учредителей баранульского спортобщества Серп и молот. Демаков входит в состав ряда советов – при краевом управлении ФСИН, уполномоченном по правам человека. О деятельности возглавляемой им организации известно немногое – так, последняя публикация в ее группе в ВК относится еще к 2015 г.

Фонд "Звездный свет" создан в Барнауле в 2014 г. и указывает местом своей дислокации старую торгово-офисную двухэтажку на Короленко, 39. Однако, каких-либо следов этой структуры по данному адресу не фиксирует даже всеведущий ДубльГИС. Руководителем фонда является Иван Огнев (любопытно, что на сайте этого фонда личность его руководителя скрыта). Г-н Огнев – известный в Барнауле функционер Единой России, в прошлом он возглавлял краевой штаб МГЕР, а сейчас входит в краевой политсовет ЕР и возглавляет одну из ее районных организаций в краевом центре. По списку ЕР Огнев стал депутатом в действующем созыве гордумы Барнаула. Основное место его работы - возглавляемое им управление внеучебной работы АлтГТУ. В отношении молодого политика алтайскими правозащитниками и борцами с коррупцией ранее неоднократно высказывались подозрения в том, что Огнев является одним из руководителей действующего под эгидой властей в Барнауле нелегального избиркома, обеспечивающего их контроль над выборным процессом в краевом центре.

Все три партнера правительства края в области борьбы с коррупцией были выбраны по итогам конкурсной процедуры. Теперь для получения ими бюджетных субсидий необходимо, чтобы губернатор Виктор Томенко подписал посвященное этому распоряжение краевого правительства.

На ожидаемые средства бюджета казенные антикоррупционеры обещают провести региональный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!», конкурсы в вузах, общественные проверки, общественные обсуждения, распространение некой "антикоррупционной информации" и др.

Эта деятельность будет курироваться возглавляемым бывшими высокопоставленными чекистами департаментом администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности (отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

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