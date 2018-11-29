Правительство Алткрая стеснительно затушевало в бюджете расходы на пропаганду и силовиков.

29.11.2018

Сомнительные расходные статьи в бюджете Алтайского края на 2019 год, включающие в себя преимущественно расходы на силовиков и пропаганду (нацоборона, нацбезопасность и правоохранительная деятельность, средства массовой информации) оказались скрыты в публичной презентации нового бюджета, распространенной губернаторской пресс-службой по итогам его принятия 29 ноября Заксобранием края.

Так, в занявшей престижное место в "шапке" официального сайта Алтайского края пафосной публикации, подготовленной по итогам принятия бюджета, эти вызывающие критику расходные программы оказались скрыты. В представленной губернаторскими пиарщиками для жителей края инфографике все они сокрыты в реально несуществующем разделе бюджета "прочие расходы". В итоге из традиционных 14-ти разделов бюджетных расходов там публично представлены только десять.

Возможно, это можно считать реакцией краевого правительства на серьезное общественное недовольство его курсом на сохранение в Алтайском крае массированной программы пропаганды, последние годы активно накачиваемой бюджетными ресурсами при губернаторстве Александра Карлина.

При этом все более раздражающая население одного из беднейших российских регионов пропагандистская продукция медийных проектов, прямо (либо через систему разнообразных бюджетных выплат) финансируемых управляющей краем командой, сопровождалась многочисленными коррупционными скандалами.

Так, подробные фактически обоснованные подозрения в создании и покровительстве вероятной коррупционной схемы, по итогам которой от 150 до 200 млн рублей бюджетных средств в финале оказались на счетах частных фирм родственников и партнеров губернаторских пропагандистов публиковались в адрес главы управления по связи и массовым коммуникациям Максима Герасимюка (на днях покинул свой пост в связи с завершением контракта) и руководителя объединяющего "губернаторские" СМИ ИД Регион Ольги Пашаевой.

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