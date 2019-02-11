Правительство Алткрая признало: повышение зарплаты педагогам отодвинуто на сентябрь 2019 г.

11.02.2019

Пафосно анонсированное правительством Алтайского края в финале прошлого года 11-процентное повышение зарплат бюджетникам в 2019 году начнется с существенным опозданием. По крайней мере, это коснется тех, кто работает в области педагогики (внятных данных о планах губернаторской команды по другим отраслям на сегодня нет).

Первые данные о том, что повышение зарплат в 2019 году власти края намерены провести не с начала года, а с существенной задержкой, стали появляться уже в начале января. Местные СМИ сообщали о них довольно глухо, ссылаясь на неофициальную информацию, поступающую на условиях анонимности от руководителей учреждений образования, якобы получивших ее от профильного краевого Министерства. Учителя опасались того, что индексация их зарплат будет задержана до начала следующего учебного года, т.е. до сентября.

Краевое правительство тогда никак не прокомментировало этот важный вопрос. А губернаторская пресс-служба даже проигнорировала прямые обращения по данной теме.

Некоторую ясность в отношении зарплат в педагогической отрасли внес краевой министр образования и науки Максим Костенко. Его выступление 8 февраля в эфире Вести-Алтай было анонсировано госканалом заголовком "Повышение заработной платы учителям, анонсированное Правительством, начнётся с июля 2019 года".

В действительности, непосредственно в тексте интервью, Костенко признал, что повышение зарплаты педагогам края начнется даже не с июля, а лишь с сентября 2019 г.

По среднему размеру зарплаты учителей (немногим более 20 т. р.) по данным статистики Алтайский край по итогам 2018 года занял 83-е место среди 85-ти регионов России. Алтайский министр также признал, что почти 4 тысячи педагогов (в крае работает 21,5 тысяч учителей) получает зарплату на уровне регионального МРОТ (в настоящее время – 11.280 рублей).

Комментируя эту проблему, Костенко упрекнул органы образования муниципалитетов в нецелевом использовании части средств на оплату труда для учителей. Однако, он явно ушел от публичного ответа на многочисленные вопросы интервьюера о том, что среди корпуса руководителей учреждений образования края сложилась массовая порочная практика злоупотребления "переменной" часть фонда учительской зарплаты: дополнительные выплаты из этих фондов начисляются зачастую за счет остальных педагогов преимущественно представителям кланов, сложившихся не без коррупционных стимулов вокруг директоров.

Новый министр, впрочем, похоже осведомлен о масштабах этой проблемы – он много рассуждал о планах крайправительства направить рост ФЗП именно в "постоянную" (окладную) часть зарплаты педагогов, называя это "защитной" мерой, "которая не могла бы корректироваться никем".

Максим Костенко также намекнул на то, что значительная часть повышения зарплата алтайским педагогам с сентября будет связана лишь с тем, чтобы "подтянуть" зарплаты самых низкооплачиваемых из них к новому размеру краевого МРОТ, который ожидается ко второму полугодию 2019 г.

Новый министр заявил о неких перспективных планах существенного роста зарплаты учителей в Алтайском крае, но при этом не назвал какие-либо их твердые временные рамки.

"Мы для себя ближнюю перспективу ставим – выйти на среднюю уровневую зарплату в СФО, это 29–30 тысяч рублей. И затем будем двигаться до средней цифры по России – 35 тысяч рублей," – заявил Вестям-Алтай г-н Костенко.

Вопросы о сроках, в которые краевое правительство намерено увеличить в 2019 году зарплату иным группам бюджетников (кроме педагогов) также всплывал в ходе интервью, но Костенко предпочел уклониться от ответа на него.

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