Правительство Алткрая присоединилось к конкурсу Алтайлеса, названному в соцсетях покупкой лояльности журналистов.

28.01.2019

Правительство Алтайского края присоединилось к организаторам сомнительного медиа-конкурса холдинга Алтайлес, в отношении которого в дискуссии в соцсетях неоднократно высказывались мнения о том, что он может являться попыткой корпорации, оказавшейся в центре общественных подозрений в коррупции и хищнических вырубках, купить лояльность СМИ. О том, что профильное ведомство краевого правительства – Министерство природных ресурсов и экологии – вошло в число организаторов сомнительного конкурса – сообщила 27 января губернаторская пресс-служба.

Детальный статус "содействующей" конкурсу структуры, которой объявлено министерство, не поясняется – известно лишь, что правительственное ведомство предоставило организаторам конкурса для использования свой официальный сайт.

Недавняя инициатива Алтайлеса провести масштабный медиа-конкурс привлекла внимание жителей края значительным объемом средств, о готовности которых раздать сотрудникам СМИ заявили организаторы – общий фонд их на сегодня составил 0,4 млн рублей (и, возможно, будет еще увеличен).

При этом тематика принимаемых на конкурс работ традиционно сформирована так, чтобы максимально затруднить попадание в нее острых материалов по проблеме лесной отрасли, имеющих в последние годы на Алтае максимальный общественный резонанс – темам коррупционной смычки высших руководителей региона с бизнесом по вырубке и переработке леса и хищнических вырубок алтайских лесов.

Необычный по масштабам вложенных в него средств конкурс вызвал живое осуждение в социальных сетях – жители Алтайского края в целом оценили эту инициативу негативно, подозревая организаторов в том, что они хотели бы понизить градус общественного недовольства вокруг Алтайлеса путем "покупки лояльности" СМИ в ходе беспрецедентной раздачи их пишущим на профильные темы сотрудникам весомых денежных выплат. Ряд алтайских общественников даже высказал свое мнение о желательности сформировать вокруг желающих заработать участников сомнительного конкурса атмосферу общественного бойкота.

С самого начала высказывались мнения и о том, что за организаторами конкурса может стоять правительство Алтайского края. Коррупционные подозрения в смычке с лесным бизнесом относятся сегодня преимущественно к кабинету экс-губернатора края Александра Карлина. Не исключено, однако, что сохранившие свое влияние и в новом составе правительства "старые кадры", могли оказать решающее влияние на то, что власти Алтайского края сегодня теперь уже открыто присоединились к организаторам сомнительной акции.

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