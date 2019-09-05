Правительство Алткрая подготовило 110 тайных предложений по улучшению жизни людей.

05.09.2019

Более сотни предложений для ускоренного развития региона внесло правительство Алтайского края в правительство страны, заявил губернатор этого региона Виктор Томенко 5 сентября во время поездки в Кулундинский район. Содержание этих предложений неизвестно, однако, как подчеркнул губернатор, к 1 сентября они были сведены в т.н. "Программу ускоренного социально-экономического развития Алтайского края, разработанную под кураторством министра труда и соцзащиты России Максима Топилина" и уже отправлены для рассмотрения в федеральное правительство.

Губернаторская пресс-служба о высказываниях главы региона на упомянутой встрече не сообщает ничего, однако их цитируют федеральные агентства.

Так, Интерфакс-Сибирь приводит заявление Томенко, описывающее итоги труда подчиненных ему чиновников: "Более 110 пунктов в этой программы, инициатив, мы внесли в федеральное правительство. Кто-то из членов правительства РФ всегда курирует такие регионы - у нас это министр труда. Документы программы в правительство ушли. Сейчас мы на стадии их уточнения и защиты вместе с федеральными органами власти".

Примечательно, что разработка "более 110 предложений" проводилась крайправительством в совершенно негласном режиме – ни одно из них не было представлено на суд общественности. Поэтому как-то оценить творческий потенциал губернаторского кабинета на сегодня не представляется возможным.

Тем не менее, глава края подчеркнул, что в основном эти предложения направлены на повышение уровня жизни населения Алтайского края. Он отметил, что если какая-то часть предложений региона "превратится" в конкретные действия, то это улучшит здесь показатели жизни людей.

Тем временем, год пребывания г-на Томенко на губернаторском посту в Алтайском крае стал для его населения периодом невиданного с начала 90-х падения уровня жизни. Так, по итогам 2018 г. реальные располагаемые доходы (вместо планируемого крайправительством роста на 0,4%) упали более чем на 4% (при этом все падение пришлось на второе полугодие).

А по итогам 7 месяцев 2019 года реальные располагаемые доходы в Алтайском крае по данным Росстата упали еще на 3,5%.

Редакция сайта Что делать? уже две недели назад запросила уполномоченный орган краевого правительства о комментарии управляющей краем команды по этому поводу, однако, до сего времени его не получила – даты ответа под различными предлогами неоднократно переносились.

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