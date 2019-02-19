Правительство Алткрая проверят по подозрению в манипуляциях с квартирами для сирот.

19.02.2019

О планах провести проверку профильного ведомства правительства Алтайского края в связи с возникшими подозрениями в манипуляциях со средствами, выделенными на приобретение квартир для детей-сирот сообщило 19 февраля региональное управление СКР.

Поводом для этого стал сюжет одного из телеканалов о том, что как минимум несколько детей-сирот в Барнауле получили в рамках бюджетной программы жилье ненадлежащего качества. Все проблемные квартиры расположены в трехэтажном доме в поселке Центральный в составе Барнаула.

Юридическая поддержка

Программы приобретения жилья для детей-сирот часто сопровождаются злоупотреблениями, основанными на смычке коррумпированных чиновников и бизнесменов. Важным здесь представляется наличие квалифицированной юридической поддержки. При этом особо эффективным здесь может являться привлечение для защиты своих интересов адвокатов и юристов со стороны – например, столичных. Список таких юридических институтов, например, доступен здесь http://zak-on.ru/.

СКР ссылается на пояснения владельцев квартир в проблемном новом доме, заселенном лишь полгода назад. Во время текущего зимнего сезона в квартирах там на фоне низкой температуры появилась сырость и плесень. Попытки жильцов обратить внимание на это неназванного застройщика и чиновников краевого правительства не дали результата.

В итоге СКР принял решение провести проверку того, каким путем дефектный дом смог пройти процедуру согласования для вселения туда жильцов. Сообщается, что эти действия проводило Региональное жилищное управление. Это ведомство имеет статус краевого государственного казенного учреждения и подведомственно краевому Министерству строительства, транспорта и ЖКХ (врио министра – Иван Гилев).

Проверка жилищного управления – первое имеющее значимый потенциал коррупционное подозрение в отношении кабинета нового алтайского губернатора.

Впрочем, в 2016 г. СКР уже расследовал похожее уголовное дело – тогда предшественника краевого министерства (Главстрой) и группу связанных с ним предпринимателей также подозревали в продаже жилья ненадлежащего качества по госпрограмме для детей-инвалидов.

При этом проведенное Трансперенси Интернешнл Россия (ТИР) расследование тогда показало, что в деле могут замешаны люди из окружения курировавшую социальную политику в тогдашнем составе Заксобрания Алтайского края Ирины Солнцевой. ТИР тогда предполагал, что влиятельный депутат-единоросс могла использовать должностное положение для отстаивания бизнес-интересов своего клана, состоящего как из ее близких родственников, так и их знакомых.

Положение Солнцевой тогда пошатнулось, однако ей все же удалось подтвердить свой депутатский мандат и в текущем составе АКЗС (по партсписку ЕР). А вот тогдашний руководитель Главстроя Станислав Набоко (с недавних пор – первый заместитель губернатора Курской области) после обвинений в махинациях в его ведомстве с квартирами (и истории с плагиатом своей диссертации) был вынужден уйти в отставку.

Новая скандальная ситуация вокруг квартир для детей-сирот в Барнауле, впрочем, пока еще требует подтверждения первичной информации. Также пока еще рано говорить и том, кто из чиновников и бизнесменов мог быть ее интересантом.

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