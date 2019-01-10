Правительство Алтакрая готово к массовым отставкам депутатов в Барнауле и Бийске.

10.01.2019

Такой комментарий заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, до недавнего времени курировавшего там политический функционал, публикуют 10 января Вести ГТРК Алтай.

Поводом для высказывания г-на Снесаря стал начавшийся 10 января в Центральном райсуде Барнаула процесс – местная прокуратура фактически требует от гордумы Барнаула лишить мандатов 14 (из 40) депутатов БГД, допустивших нарушения в информации о своих доходах за 2017 г. Аналогичный иск вскоре будет рассматриваться и в отношении 17 (из 30) депутатов гордумы Бийска.

Неожиданная инициатива прокуратуры активно осуждалась на Алтае в соцсетях – чаще всего при этом высказывались мнения о том, что за ней может стоять команда губернатора Виктора Томенко, якобы заинтересованная в вызванной такими депутатскими отставками досрочном переизбрании гордум двух крупнейших алтайских городов и смене управляющих ими команд.

Дополнительным фактором, свидетельствующим о том, что инициатива прокуратуры в отношении депутатов носит явно избирательный подход и может быть вызвана внешней политической интригой, стала при этом ситуация с первым бывшим замглавы регионального главка МВД Вячеславом Новиковым, после увольнения оттуда возглавившим Октябрьский район Барнаула.

Имевший репутацию доверенного конфидента длительное время управлявшего Алтайским краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева, бывший генерал МВД минувшей осенью также был уличен в нарушениях антикоррупционного законодательства – сокрытии от декларирования имущества и злоупотреблениях в использовании служебным автотранспортом. Власти Барнаула, также как в ситуации с депутатами, отказались увольнять влиятельного чиновника. Однако, в отличии от депутатов, прокуратура не только не стала требовать этого через суд, но приложила немалые усилия для сокрытия от общественности информации о совершенных бывшим генералом МВД правонарушениях.

В своем заявлении государственной телекомпании Виталий Снесарь косвенно подтвердил то, что центр интриги вокруг депутатов может лежать в правительстве края, констатировав , что губернаторская команда на сегодня готова к массовым отставкам в Барнауле и Бийске.

"Говорить о том, что кто-то к чему-то не был готов, это не очень серьёзно. Принципа «закон суров, но это закон» никто не отменял. Нужно быть готовым действовать в его рамках. Случаи по Бийской и Барнаульской думам будут решаться в суде. У депутатов, допустивших нарушения, есть возможность доказать, что это технические ошибки, или недосмотр, или не очень серьёзное отношение. В общем, всё решится в рамках судебных заседаний, по-другому ситуация вряд ли будет решена", - заявил он ГТРК Алтай.

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