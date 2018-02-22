Правительство Алтайского края запустило массовый опрос населения по поводу политической позиции на выборах 18 марта.

22.02.2018

22 февраля правительство Алтайского края запустило опрос проживающих в подмандатном регионе избирателей по поводу их политических предпочтений на выборах 18 марта. Приглашение жителям края принять в нем участие распространило 22 февраля на своем официальном сайте и в соцсетях краевое Управление связи и массовых коммуникаций (Алтайкомсвязь). Несколькими днями ранее именно это ведомство оказалось в центре скандала - его руководитель Максим Герасимюк 13 февраля через поддерживаемый Алтайкомсвязью тайный портал для общения с зависимыми СМИ распространил циркуляр, предлагающий им опубликовать две статьи, очерняющие участвующего в выборах Павла Грудинина и отчитаться об исполнении.

Поясняя новую предвыборную инициативу губернаторской команды, Алтайкомсвязь на сей раз утверждает, что опрос о подробностях политической позиции "строго конфиденциален, результаты будут обрабатываться исключительно в обобщенном виде".

Организатором опроса, который будет проводиться вплоть до 10 марта, является Ситуационный центр губернатора Алтайского края. Он предлагает ответить на 9 вопросов. Шесть из них касаются личности опрашиваемого (пол, возраст, образование, социальная группа, место проживания).

Три вопроса посвящены непосредственно политической позиции избирателя. Их формулировка показывает, что прежде всего губернаторскую команду интересует вопрос явки на выборах. В той или иной формулировке этот вопрос присутствует во всех трех "политических" вопросах.

1.Если бы выборы Президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы участие в голосовании?*

безусловно да

скорее да, чем нет

скорее нет, чем да

безусловно нет

затрудняюсь ответить

2. За какого кандидата вы скорее всего проголосуете 18 марта 2018 г. на выборах Президента РФ?*

С.Н. Бабурин

П.Н.Грудинин

В.В.Жириновский

В.В.Путин

К.А.Собчак

М.А.Сурайкин

Б.Ю.Титов

Г.А.Явлинский

испорчу избирательный бюллетень

не приму участия в голосовании на выборах

затрудняюсь ответить

3. Ваше решение относительно участия и голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. окончательное или же вы можете его изменить?

окончательное

могу передумать (изменить решение)

С учетом того, что результаты "губернаторского" соцопроса будут носить закрытый характер, Что делать? публикует основной вопрос "губернаторского" опроса на главной странице своего сайта, ответы на который также будут собираться до 10 марта.

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