Правительство Алтайского края разъясняет жителям, как собирать валежник, чтобы не попасть под уголовку.

07.10.2019

Правительство Алтайского края начало в контролируемых им СМИ кампанию по разъяснению жителям подмандатного региона, как они имеют возможность реализовать не так давно данное им федеральным законодательством право собирать валежник, чтобы не попасть после этого под административную или уголовную ответственность. С этой целью в финансируемых из крайбюджета медиа публикуется объемный циркулярный материал, подготовленный управлением печати и массовых коммуникаций Алткрая (совместно с краевым Министерством природных ресурсов и экологии).

В нем подробно и с картинками разъясняется то, какой вид валежника с точки зрения алтайских чиновников является разрешенным для бесплатного сбора гражданами. А какой – является государственной собственностью и сбор его станет ее хищением.

Например, криминальным может быть признан сбор валежника, имеющего происхождение как порубочные остатки (в местах заготовок древесины). Также власти края запрещают сбор ветровальной древесины, сухостоя, валежника, не полностью отделенного от сломанного ствола.

Несмотря на попытку подробных разъяснений, авторы циркуляра, по-видимому, понимают, бессмысленный характер этого процесса. И в финале фактически призывают граждан вообще не пытаться самостоятельно реализовать данное им федералами право сбора валежника, а обращаться по этому поводу к местным представителям Минприроды.

"Если сомнения остались – повод обратиться в местное лесничество. Лесничий со знанием дела расскажет и по необходимости укажет место, где есть валежник, который можно забрать себе", - таким выводом после многочисленных запугивающих призывов завершается циркуляр.

Инициатива властей края вызвала у его жителей преимущественно негативные отклики. Так, лишь подобные отклики содержатся под опубликованным 6 октября газетой Каменские известия официальным материалом.

"Это получается как в той пословице сам не гам и другому не дам", - так оценил призывы алтайских чиновников местный житель под ником Георгий.

Еже один житель одного из наиболее депрессивных на Алтае Камня-на-Оби Петр видит в скандальной истории вокруг "права сбора валежника" системную недееспособность правящей сегодня Россией группировки: "Канитель с валежником, печальное отражение состояния всей нашей административной и законодательной системы. Обидно, стыдно и глупо".

Крайне негативно оценивает деятельность властей Алткрая в этом вопросе еще один местный житель – Алексей: "Ветровал который пролежал два три года ,кора обвалилась, синий ,весь в личинках кораедов и через год два оно даже не пойдёт на дрова , брать нельзя .За такие два ствола дали условно Первомайский район . А выписать бесполезно…"

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