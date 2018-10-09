Правительство Алтайского края ответило голодающему депутату: это хороший способ похудеть!

09.10.2018

К финалу вторых суток голодовки депутата гордумы Бийска Евгения Корчагина, требующего от правительства Алтайского края ряда решений в сфере медицины, власти отреагировали на очередной протест известного в крае муниципала.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (и его официальные пиар-структуры) все два дня голодовки депутата делают вид, что не замечают этой акции. Аналогично они реагировали недавно – когда голодовку объявил другой известный муниципал – глава крупного образования в пригороде Барнаула Олег Боронин, протестовавший против срыва подготовки его поселка к зиме.

На сей раз, однако, официальный орган властей алтайского наукограда – газета Наш Бийск – 9 октября разместила наполненный сарказмом текст, обращенный к Корчагину. А в соцсетях, опираясь на структуры действующей в Алтайском крае под контролем властей ячейки т.н. "Союза журналистов России" публикацию "Похудеть действительно не помещает?" стал распространять член губернаторского кабинета – врио начальника управления связи и массовых коммуникаций краевого правительства Максим Герасимюк. Высокопоставленный чиновник сопроводил вышедшую под издевательским заголовком статью собственной ремаркой – "и по поводу голодовки некоего депутата есть иное мнение..."

Провластный наш Бийск, финансируемый и контролируемый городскими и краевыми чиновниками, не первый раз используется ими для публикации материалов с личными нападками на гражданских активистов, высказывающих недовольство качеством работы властей.

На сей раз под материалом против депутата Корчагина стоит подпись – Елизавета Стеклова. Издание, однако, во вводке к тексту признается, что фамилия носит условный характер – речь идет о якобы поступившем в редакции письме от анонима. В тексте автор ассоциирует себя с работающими в алтайском наукограде сотрудниками СМИ, однако человека с таким именем среди них нет.

В комментариях к публикации читатели официального издания высказывают подозрения, что в действительности текст был написан кем-либо из руководителей редакции бийского официоза.

В материале его автор заявляет о том, что жизнь в Бийске, по ее оценке, системно меняется к лучшему: "По сути, глобально даже покритиковать так сразу и нечего". А поднятые Корчагиным проблемы медицины либо свидетельствуют о том, что депутат в них не разобрался, либо не могут быть решены.

"Получается к началу голодовки Корчагина краевая власть уже в курсе бийских проблем здравоохранения. Хочется верить, что они будут решаться. Ну, а если не так, то акулы местной журналистики держат вопрос на особом контроле и молчать не собираются. Для этого голодовки и палатки им не нужны. У них – реальные рычаги воздействия – в виде телевизионных эфиров и газетных публикаций", - пишет автор.

Она упрекает депутата в том, что он "спекулирует" на проблемах, называя его "человеком необремененный моральными принципами", а его голодовку - "броской и бесполезной" пиар-акцией, "безобразием, позорящим город".

В финале публикации анонимный автор обращается к Корчагину с издевательским призывом: "Голодовка – хороший способ похудеть. Интересно сколько ему нужно скинуть лишних килограммов?"

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