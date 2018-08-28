Правительство Алтайского края негласно планирует сокращение финансирования больниц?

28.08.2018

Минздрав Алтайского края в непубличном режиме начал работу по обеспечению сокращения финансирования в 2019 году больничных учреждений этого региона. С этой целью сейчас от руководства больничных учреждений в правительстве Алтайского края требуют скорректировать планы финансирования на следующий год из расчета предельного норматива загруженности больничных коек до уровня не более чем 250 дней в году.

Об этом сообщил 28 августа известный на Алтае общественник Константин Емешин. Общественник, в прошлом занимавший в Алтайском крае ряд ответственных постов (в том числе зам. руководителя нынешнего Минздрава), при этом ссылается на информацию, поступившую ему от ряда руководителей учреждений здравоохранения.

"Сейчас идет планирование работы на 2019 год и больницам поставили нормативы - КОЙКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НЕ БОЛЕЕ 250 дней в году. Вспомнилось, как в советские времена строго требовали загрузку работы койки 340-360 дней в году, а иногда за счет коридорных коек были прецеденты и превышения эти х цифр, но вот как сегодня обеспечить загрузку и повышение зарплаты, если финансирование рассчитано на 250 дней?", - рассказал Емешин об итогах вызвавшей возмущение в медицинском сообществе региона инициативе нового руководства Алтайского края по сокращению социальных обязательств.

Сокращения финансирования алтайского здравоохранения проводится в сугубо непубличном ключе. Официальные информационные правительственные каналы об этом ничего не сообщают, не приходится ожидать, что тревожная тема, несмотря на свою особую значимость, станет предметом расследования и интереса краевой прессы, почти полностью находящейся в директивной и договорной зависимости от властей региона.

Тем не менее, выход правительственной инициативы в пространство публичного обсуждения может состояться - после того, как кабинет Виктора Томенко осенью внесет в Заксобрание края проект бюджета-2019.

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