Правительство Алтайского края ликвидирует частичную оплату бюджетом детских путевок в лагеря?

21.06.2018

Об этом сообщил 21 июня депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев. Возглавляющий аппарат краевой организации партии СР законодатель утверждает, что сейчас по оздоровительным лагерям рассылается письмо из Министерства образования и науки Алтайского края от 08.062018 №21-02/02/1345. Министерский циркуляр ссылается на введение "новой схемы финансирования", из-за которой им "рекомендуется завершить прием заявок от граждан на предоставление мер государственной поддержки из средств краевого бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления до 15 июня 2018 года, о чем в срочном порядке проинформировать заявителей".

Вакаев высказывает опасение, что речь может идти о ликвидации краевым правительством многолетней практики компенсации из бюджета значительной части стоимости детский путевок в лагеря. "Иными словами, жители края лишатся компенсации, которая традиционно полагалась им. Так, в Барнауле в этом году полная стоимость путевки 16.700, из них компенсировалось 6000 обычным гражданам и 10700 – работникам бюджетных учреждений. Получается, льготу получат только те, кто успел оформить ее до 15 июня. Остальным придется выкупать путевки по полной стоимости. Стоит ли говорить, что это ставит под угрозу проведение второго и третьего сезонов в загородных лагерях и в целом всю кампанию по организации летнего отдыха", - возмущается региональный законодатель.

Полный текст документа пока недоступен, в связи чем невозможно сказать – кто является автором "новой схемы финансирования", а также в чем состоит ее суть.

Сам Вакаев, однако, намекает, что "новая схема финансирования" не является решением нового главы Алтайского края – занимающего этот пост менее месяца врио губернатора Виктора Томенко. Он делится своими подозрениями о том, что замораживание дотаций на детские путевки может являться решением неких "алтайских чиновников", которые "в разгар избирательной кампании" намерены "настроить против власти тысячи алтайских семей" и преподнести г-ну Томенко "очередной неприятный сюрприз".

Законодатель полагает, что этот вопрос может быть разрешен временным главой региона.

Пока, однако, какой-либо публичной реакции на поднятый вопрос не последовало. Информационные структуры краевого правительства по-прежнему достаточно закрыты и по-преимуществу продолжают работать в навязчивом режиме пропаганды достижений управляющей краем команды.

Любопытно, что именно 21 июня г-н Томенко провел близкое по тематике заседание краевого правительства. Там подробно, хотя и крайне неконкретно (судя по официальному отчету) обсуждался вопрос здорового образа жизни населения края, но о детских путевках не упоминалось.

Ничего не сообщает о конфликтной ситуации на своем сайте и краевое Минобразование (в том числе в опубликованном им 21 июня большом отчете о текущей ситуации вокруг детских лагерей на Алтае).

В частном порядке, однако, его представители оппонируют в соцсетях г-ну Вакаеву. Так, руководитель пресс-службы Минобразования Татьяна Кузьмич, отвечая ему, заявила: "О чем речь? С путевками и мерами поддержки все нормально... "

Она утверждает, что прекращение компенсации на путевки – мера техническая и временная. Минобразование, по словам г-жа Кузьмич, якобы "проводит сверку данных о количестве заявленных и выкупленных путевок" и обещает, что "через неделю, с 25 июня, реализация путевок продолжится в привычном режиме".

Полной ясности с болезненным конфликтом, тем не менее, пока нет. Хотя представители Минобразования в неформальных высказываниях уверяют, что "все нормально", сложившаяся в Алтайском крае репутация этого ведомства (руководитель и ряд высших менеджеров которого в последние годы были осуждены за создание разветвленных коррупционных систем) явно требует более высокого уровня подтверждения таких заявлений.

В ситуации вокруг конфликта о финансировании детских путевок, ясно, впрочем, одно – краевому правительству на сегодня ни в коей мере не удалось ликвидировать характерную для него длительный ряд лет манеру работы в формате максимальной закрытости.

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