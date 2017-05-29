Праймериз Единой России в Барнауле прошли тихо, закрыто и без интриги.

29.05.2017

Проведенная 28 мая Единой Россией в Барнауле акция предварительного голосования по выбору кандидатов от этой партии на выборах депутатов гордумы краевого центра (они состоятся в сентябре 2017 г.) прошла тихо и малоинтересно. Независимые наблюдатели сообщают о том, что партийные праймериз вызвали крайне малый интерес у горожан, процедура голосования и подсчета голосов была предельно непрозрачной и рождала обоснованные подозрения в массовых приписках и фейковом характере.

Особую значимость этой акции Единая Россия, недавно сменившая руководство своих исполкомов в Алтайском крае и Барнауле, направив туда профессиональных политтехнологов Андрея Клюзова и Константина Малышева, придавала в связи с тем, что на последних "больших выборах" в Госдуму в сентябре 2016 года ЕР получила в крае самый низкий рейтинг по России. С этой целью даже скромные городские праймериз, фактически ставшие в проблемном для ЕР регионе генеральной репетицией приближающейся президентской кампании, получили существенный бюджет и активно рекламировались в местных рептильных медиа. В день голосования в Барнауле действовало 60 участков, на которых велось голосование за 164 претендентов на депутатские мандаты. В итоге исполком алтайских единороссов заявил о том, что в процедуре праймериз приняло участие 7,2% зарегистированных в Барнауле избирателей.

Однако, независимые наблюдатели сообщают о существенно более низких цифрах и массовых приписках участников голосования.

"На 18 часов на участке, где я живу (ок. 3 тыс. избирателей) явка составила около 100 человек. Интересно посмотреть на итоговые официальные цифры было бы. Но ведь не покажут…", - рассказывает в этой связи руководитель действующего в Алтайском крае отделения движения Голос Станислав Андрейчук.

Известный общественник поделился своими впечатлениями от посещения большой группы участков единороссовского голосования.

"Сходил на праймериз в Барнауле. На 2 участках тихо и пусто - примерно по 50 проголосовавших на 12 часов. При этом зачем-то на праймериз поменяли нарезку участков - в результате пришлось голосовать не там, где я голосую обычно, а в другом квартале. Никаких указателей и информации о местоположении счетных участков нет. Кандидатам названивают из администрации и требуют увеличить явку. Сами кандидаты смысла в этом не видят, так как результаты им уже известны.

А ведь как весело начиналось - Путинград предлагали, скандал со спецвыпуском "Вечернего Барнаула" был, прокуратура администрацию города на админресурс до сих проверяет", - рассказывает Андрейчук.

По его словам, есть основания полагать, что организаторы голосования. Провалившись в явкой, активно завышают число избирателей якобы принявших участие в их мероприятии. В частности, как утверждает Андрейчук, в среднем "на участках, где проголосовало 150 человек, объявляют официальную явку в 600". Вызывают сомнения в аутентичности и организованный этой партией в закрытом режиме подсчет голосов. "Все победители заранее знали, что они победители", - резюмирует общественник.

На снимке: образец бюллетеня для внутрипартийного голосования украшен дорогостоящей спецмаркой, изготовленой на Гознаке. Фото - краевого исполкома ЕР.

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