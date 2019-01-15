Повышение зарплат бюджетникам в Алтайском крае может быть отложено.

15.01.2019

Публикация о том, что пафосно анонсированное накануне Нового года повышение зарплат бюджетникам в Алтайском крае в 2019 г. на 11% может быть отложено как минимум до осени, была распространена 15 января ИА Амител.

"Нельзя принимать поспешных решений": учителям на Алтае не повысили зарплату. Высока вероятность, что индексация произойдет только в начале учебного года", - сообщает Амител в материале Вячеслава Кондакова.

Близкое к правительству края популярное издание утверждает, что "учителям образовательных учреждений Алтайского края с начала 2019 года так и не повысили заработную плату. Разговоры о том, что региональный бюджет предусматривает средства на увеличение зарплат, велись на различном уровне в конце всего прошлого года. В итоге многие учителя рассчитывали, что в кошельках станет денег больше уже в январе, но никаких официальных приказов по поводу увеличения базовой ставки так и не поступило".

В качестве подтверждения этих опасений издание цитирует высказывание краевого министра образования и науки Максима Костенко, якобы опубликованное на сайте этого ведомства (среди материалов текущего года такой публикации сейчас там нет).

В этом высказывании министра фактически признается то, что в 2019 году власти Алтайского края якобы только лишь начали работу по определению параметров и сроков повышения зарплаты бюджетникам. При этом ряд моментов в нем свидетельствуют о том, что такой подход может касаться не только сферы образования.

"Это грандиозная задача, она затрагивает более 20 тысяч человек, и здесь нельзя принимать поспешных решений. Для координации работы создана рабочая группа, в которую включены представители краевой организации Профсоюза работников народного образования, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, специалисты региональных министерств и ведомств и муниципальных органов управления образованием, руководители совета директоров и образовательных учреждений. В настоящее время идет серьезная подготовительная работа: изучается опыт других регионов, анализируется структура заработной платы учителей по каждой школе и т.д. Затем изменения в системе оплаты труда должны пройти апробацию в пилотных учреждениях, и только после этого возможно их внедрение во всех школах края", — цитирует Амител заявление г-на Костенко, отметив, что вопрос находится на постоянном контроле у губернатора Виктора Томенко и его "социального" заместителя Ирины Долговой.

Публикация вызвала большой общественный резонанс. На форуме издания ее активно обсуждают представители образовательной отрасли края. В целом среди высказываний преобладает пессимистическое настроение.

"Из моих знакомых все кто уехал из края никто не жалеет. В Нск у учителя зарплата раза в полтора больше и перспективы есть. А тут только думают, и не факт что придумают... Обещанные Томенко прорывы видны только на улицах города", - саркастически отмечает один из алтайских учителей.

Однако, конкретные факты, подтверждающие высказанные в публикации Амитела опасения, в ходе дискуссии также не были приведены.

Сенсационное заявление уже стало основой для серии перепечаток местными СМИ. Губернаторская пресс-служба, однако, пока хранит по этому поводу молчание.

Нет комментариев