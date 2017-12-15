Потребление в Алтайском крае продолжает стагнировать: итоги ноября.

15.12.2017

Розничный товарооборот (являющийся также показателем потребления населения) по итогам 11 месяцев 2017 года составил в Алтайском крае 100,6% к показателям за соответствующий период прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает терорган Росстата.

Показатели товарооборота выросли на 0,1% к показателям по итогам 10 месяцев. Слабый рост товарооборота в крае отмечался с начала текущего года (до этого в течение почти 2,5 лет непрерывно снижавшегося). Однако потенциал роста оказался, предельно слабым и во втором полугодии себя исчерпал. Так, по итогам октября рост здесь был нулевым, по итогам ноября он показал 0,1%.

Впрочем, это вполне коррелирует с показателем реальных располагаемых доходов населения, по итогам 10 месяцев замершего в Алтайском крае на уровне минимума с начала текущего кризиса.

Таким образом, есть основания говорить о том, что потребление населения сейчас также входит в устойчивое состояние стагнации вокруг точки минимума с начала кризиса (реально превышая ее всего на полпроцента).

В стоимостном выражении розничный товарооборот в крае за 11 месяцев составил 295,7 млрд рублей.

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