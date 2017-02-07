После первого публичного появления руководителя СМГ ему припомнили криминальные подозрения бурного прошлого.

07.02.2017

6 февраля многочисленные издания, входящие в медиа-группу Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ) циркулярным образом публикуют интервью директора СМГ Алексея Попеко. В нем руководитель крупнейшей на Алтае медиа-группы (принадлежащей предпринимательской семье Прокопьевых) рассказывал об итогах 2016 года и расточал похвалы руководимым им медийным проектам.

Неожиданным последствием широко растиражированного выступления ранее предельно непубличного г-на Попеко (руководит СМГ с июня 2015 г.) стало то, что читатели эваларовских СМИ на их форумах стали припоминать топ-менеджеру семьи Прокопьевых ранее высказанные в его адрес криминальные подозрения.

Речь шла преимущественно о близости пиарщика с неоднократно упоминаемым в связи с коррупционным скандалами его старшим партнером, вице-губернатором Приморского края Сергеем Нехаевым (несколько месяцев назад, впрочем, потерявшим этот пост).

Попеко и Нехаев. Фото - сайта Преступная Россия.

Ставшая достоянием публичности часть деятельности тандема Нехаева и Попеко начиналась в Саратовской области, где они занимались пиар-проектами. Этот период жизни пиарщиков завершился скандалом с многочисленными обвинениями со стороны их тогдашнего патрона. Затем их работа была перенесена в Архангельскую область, где при губернаторе Илье Михальчуке Нехаев работал там советником главы региона, а Попеко был ответственен за областное агентство по печати и СМИ. Считается, что к этому времени они уже входили в группировку черного пиарщика Ильи Митькина (который несколько месяцев назад под грузом криминальных подозрения был вынужден покинуть Россию). Ряд СМИ называли эту группу ОПГ "Чужие", однако какие-либо данные о ее разработке силовиками и претензиях к ней публично никогда не обнародовались.

Следующий этап жизни Попеко и Нехаева был связан с Приморским краем. Попеко был там заместителем главного редактора телеканала «ОТВ-Прим», а затем директором департамента информационной политики Приморья (а Нехаев даже стал вице-губернатором). В отношении деятельности пары пиарщиков в Приморье также высказывались подозрения в масштабных злоупотреблениях бюджетными средствами, однако до предъявления им конкретных обвинений дело там до сих пор не дошло.

Появление Попеко полтора года назад на посту руководителя СМГ на Алтае стало достаточно неожиданным. С одной стороны, его назначение мог пролоббировать Илья Митькин, в 2004-2005 году работавший в Барнауле советником Михаила Евдокимова. С другой стороны, привлечение на столь значимую должность человека со столь бурной и чреватой будущими неожиданностями биографией было довольно-таки неочевидным решением для семьи Прокопьевых, имеющих в бизнес-сообществе Алтая репутацию людей осторожных и не склонных к рискованным авантюрам.

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