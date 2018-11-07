После формирования правительства власти в Алткрае получили передышку.

07.11.2018

На некоторый период после завершения затянувшейся процедуры формирования правительства управляющая Алтайским краем губернаторская команда получила своеобразную передышку в форме "бонуса доверия" со стороны ведущих российских политологов. Об этом может свидетельствовать очередной (за октябрь 2018 г.) рейтинг устойчивости регионов, подготовленный авторитетным фондом Петербургская политика.

В нем фонд, традиционно крайне невысоко оценивавшийся ситуацию в Алтайском крае, впервые после прихода сюда в мае губернатора Виктора Томенко показал положительную динамику рейтинга. По итогам октября, устойчивость региона было оценена экспертами фонда в 4 условных баллов (по 10-балльной шкале). Что на 0,1 выше показателя месячной давности. Депрессивный сибирский край, однако, по-прежнему входит в самую проблемную группу регионов (со слабой устойчивостью) и занимает в целом в рейтинге 12-ое место с конца среди российских регионов.

События в Алтайском крае, однако, в октябре полностью вышли из топа экспертного внимания - из нескольких десятков значимых событий региональной повестки этого месяца, упомянутых в тексте доклада Петербургской политики, ни одно не оказалось связано с Алтаем.

Вероятно, системное падение интереса к происходящему в крае можно связать с тем, что здесь в основных чертах завершилось формирование регионального правительства. И управляющий регионом губернатор получил от экспертного сообщества временный бонус – у его команды (при условии недопущения крупных срывов и скандалов) есть некоторое время для того, чтобы в спокойной обстановке "показать себя".

Время это, впрочем, вероятно, окажется достаточно кратким – вероятно, оно составит лишь от 3 до 6 месяцев. А основным индикатором, определившим его протяженность, может оказаться существенное падение доходов населения Алтайского края. Так, даже на фоне общего падения реальных располагаемых доходов в России на 1,5% (по итогам 9 месяцев), здесь эта цифра оказалась почти вдвое выше – 2,8%. Угрожающее взорвать хрупкую алтайскую стабильность падение уровня жизни началось в текущем году здесь раньше, чем в целом по России и уже стало ощутимо более глубоким.

И если пришедшему на волне обещаний о повышения уровня жизни в одном из беднейших российских регионов губернатору уже в ближайшие месяцы не удастся переломить эту тенденцию, положительные рейтинги Алткрая могут вскоре вновь покатиться под гору.

В пакете документов краевого бюджета-2019 команда Томенко пообещала переломить эту тенденцию в 4 квартале, завершив год с показателем реальных доходов населения в 100,4%. Однако, каких-либо конкретных механизмов достижения этого раскрыто не было. Да и само обещание, несмотря на его важнейший характер, было дано максимально непублично – примечательно, что о нем не сообщил ни один из контролируемых краевыми властями информационных каналов, почти полностью занимающих региональное медийное поле.

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