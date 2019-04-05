После Барнаула и Рубцовска СГК пытается перевести на тариф альткотельной Новосибирск.

05.04.2019

Такой вывод сделали ряд федеральных СМИ по итогам проведенной 4 апреля презентации Сибирской генерирующей компании (СГК) на форуме "Городские технологии" в Новосибирске. Эту презентацию для губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя провел новый генеральный директор СГК Степан Солженицын. Он презентовал инвестиционные предложения компании по обновлению тепловой инфраструктуры города, утверждает пресс-служба СГК.

В этот город структура олигарха Андрея Мельниченко пришла около года назад, выкупив там энергоактивы, ранее принадлежавшие его однокашнику экс-министру Михаилу Абызову.

На своем сайте СГК публикует пространный отчет о событии, однако в нем отсутствуют основные содержательные моменты предложения олигархической монополии властям НСО. Однако, они были замечены и опубликованы в материалах федеральных информагентств. Так, РИА Новости подчеркивает, что предложения СГК об дополнительных инвестициях в инфраструктуру теплоснабжения Новосибирска (16,7 миллиарда рублей в 2019-2024 годах) были обусловлены требованием перевода города на теплотариф, рассчитываемый по методу альтернативной котельной.

Этот тариф, в котором существенно расширены возможности включения инвестиционной составляющей, в настоящее время применяется в России лишь несколько месяцев и только в Рубцовске. В этом алтайском городе, однако, последовавший значительный рост стоимости тепла уже вызвал существенное социальное напряжение.

СГК также ведет сейчас в федеральном правительстве совместно с властями Алтайского края максимально негласную процедуру введения тарифа альткотельной в Барнауле. Размер "нового" теплотарифа здесь скрывается. Однако, согласно данным калькуляционной системы Минэнерго РФ при его введении в 2020 г. стоимость гигакалории здесь может вырасти на 34% (до 2490 рублей).

По всей видимости, такой же максимально "тихий" подход при введении этого тарифа, энергохолдинг мог избрать и в Новосибирске. Так, в объемнейшей публикации о встрече с руководством НСО на сайте СГК требование перехода на этот тариф не упоминается вообще. В то время как РИА Новости утверждает, что оно все-таки содержалось в представленной губернатору и мэру презентации.

Сомнительные инициативы, направленные на существенный рост теплотарифов, совпали с моментом прихода на пост гендиректора СГК Степана Солженицына – сына известного русского писателя-классика. Именно после его назначение на этот пост в ноябре 2018 г. частный успех с продавливанием нового тарифа в Рубцовске стал массово тиражироваться СГК в крупных сибирских городах.

Впрочем, о какой-либо реакции Травникова и Локтя на предложения СГК на сегодня пока неизвестно. И не исключено, что руководители НСО, живо помнящие массовую кампанию протестов здесь против недавних попыток структур Абызова увеличить теплотариф, воспримут новые планы его преемников в этой области с предельной осторожностью.

Солженицын представляет свои планы Травникову и Локтю. Фото пресс-службы СГК.

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