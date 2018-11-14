Получившего сомнительную репутацию в Алтайском крае прокурора Хорошева хотят перевести в НСО после массовых антикоррупционных отставок там.

14.11.2018

Генпрокуратура России внесет 15 ноября на обсуждение Заксобрания Новосибирской области кандидатуру нового облпрокурора. Кандидатом на пост главы ведомства является прокурор Алтайского края Яков Хорошев, сообщает газета Континент-Сибирь.

Издание утверждает, что кандидатуру Хорошева уже 15 ноября рассмотрит конкурсная комиссия Заксобрания НСО.

Прокурор НСО Владимир Фалилеев, возглавлявший облпрокуратуру с 2015 г., был досрочно освобожден от занимаемой должности указом президента РФ 6 ноября. Увольнение облпрокурора и ряда его высокопоставленных подчиненных прошло по итогам работы в НСО спецмиссии Генпрокуратуры. Итоги ее работы официально не комментируются. Однако в телеграм-каналах при этом сообщается, что к Фалилееву якобы возникли претензии в наличии связей с местным криминалитетом.

Аналогичные чистки (возникшие, как и в новосибирской прокуратуре, по инициативе ФСБ), ожидаются в НСО также и в структурах МВД.

Вероятный преемник отравленного в отставку новосибирского прокурора, однако, в ходе работы в Алтайском крае (с 2009 г.) получил здесь неофициальную репутацию доверенного конфидента управлявшего длительное время этим регионом тандемом губернатора Александра Карлина (в прошлом - высокопоставленного прокурора)и его первого заместителя Сергея Локтева. Ряд близких сотрудников этих отправленных в мае 2018 г. в отставку чиновников были осуждены за коррупцию (или находятся под следствием), а в отношении бывших первых руководителей края сегодня здесь все чаще озвучиваются аргументированные подозрения в соучастии в коррупционных схемах.

Сам Хорошев не скрывает тесных личных отношений с Локтевым: когда исчезнувший после отставки на несколько месяцев (как отмечалось в медиа, вероятно, на фоне опасений реакции силовиков) Локтев недавно вновь появился в Барнауле, прокурор края демонстрировал свои отношения с ним, дружески общаясь "на камеры" с экс-чиновником в вип-ложе барнаульского стадиона во время футбольного матча.

При этом в отношении возглавляемого Хорошевым прокурорского ведомства неоднократно высказывались претензии в том, что оно блокирует любые попытки расследования коррупционных подозрений в адрес Карлина и Локтева. Последним таким случаем стал в минувшие месяцы инцидент с выведением из собственности Алтайского края дорогостоящего земельного участка в центре Барнаула (стадиона Локомотив). В результата ряда манипуляций представителей краевого правительства он был передан близким к руководству края фирмам для строительства жилого комплекса. По этому поводу краевая организация партии Яблоко, получившая от Минюста РФ статус антикоррупционного эксперта, подготовила имевший большой общественный резонанс на Алтае развернутый доклад.

Столь же активно подчиненные Хорошева пытались в сентябре-ноябре воспрепятствовать попыткам общественников получить информацию о выявленных коррупционных нарушениях в работе еще одного из доверенных конфидентов "алтайского тандема" – бывшего первого замглавы краевого главка МВД генерала Вячеслава Новикова.

На фото: к финалу работы длительное время управлявшей Алтайским краем команды бывших и действующих силовиков, он получил репутацию территории "затхлости и мракобесия" и занял последнее место по размеру зарплат среди регионов России.

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