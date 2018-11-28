Полковник Киже: Давыдов–индекс продолжает считать рейтинг Снесаря, потерявшего полномочия зама по внутренней политике.

28.11.2018

Опубликован очередной рейтинг Индекса власти, рассчитываемого известной политологической группой Давыдов-индекс (за ноябрь 2018 г.). В нем авторы пытаются ранжировать представителей власти и российского политикума с учетом их профессиональной репутации, аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличия крупных успехов и/или неудач.

В состав исследования входят рейтинги глав российских регионов, а также их заместителей по внутренней политике.

Так, губернатор алтайского края Виктор Томенко, по расчетам экспертов Давыдов-индекс, занял по итогам ноября среди 85-ти глав регионов 48-55 место. При этом содержательные оценки его "веса" и деятельности (с июля по ноябрь), выражаемые в условных баллах, застыли на одной отметке.

Среди сибирских губернаторов более низкие оценки от авторов рейтинга получили главы Кузбасса и НСО Сергей Цивилев и Андрей Травников, а также по-прежнему сохраняющий свое кресло Республики Алтай Александр Бердников.

А вот при составлении рейтинга заместителей губернаторов по внутренней политике Дадыдов-индекс явно не доработал. По итогам ноября в нем по-прежнему значился с 21 октября потерявший в Алтайском крае эти полномочия Виталий Снесарь. Место "политического" замгубернатора в правительстве Алтайского края в ноябре стало вакантным. В алтайском политикуме в течение этого месяца обсуждались несколько вероятных преемников - ушедший с поста предисполкома краевой ЕР Андрей Клюзов, руководитель ЕР в Барнауле Константин Малышев - однако, решение о назначении нового вице-губернатора по внутренней политике до сих пор не принято и его кресло остается не занятым.

Деятельность же экс-полковника ФСБ Снесаря на уже потерянном им политическом поприще по итогам ноября по-прежнему оценивалась авторами рейтинга крайне скептически – его поместили на 76-81 месте. Впрочем, теперь эти оценки, видимо, уже потеряли свою актуальность.

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