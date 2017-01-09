Политзаключенный Дадин все-таки переведен в Рубцовск.

09.01.2017

Единственный в России осужденный по подвергающейся общественной критике статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение правил проведения массовых акций» Ильдар Дадин все-таки переведен для отбывания срока в колонию N5 Рубцовска. Об этом порталу Медуза сообщила жена заключенного Анастасия Зотова.

«Разговор продолжался всего около минуты. Ильдар первым делом сообщил, что он находится в ИК-5 в Алтайском крае. Большую часть декабря он провел на пересылке в Тюмени. Обращались с ним хорошо, он только переживает, что в ИК-7 после того, как все затихнет, продолжат пытать людей»,- цитирует Медуза рассказ жены заключенного.

Получивший известность после заявления о пытках и издевательствах администрации ФСИН в колонии в Карелии, где он отбывал заключение, Дадин был переведен в другую колонию. На несколько недель связь с ним была прервана, однако 7 января его этапирование в Рубцовск все же завершилось.

ИК-5 в Рубцовске была создана в 50-е годы прошлого века при Рубцовском заводе запасных частей (председатель совета директоров этого предприятия единоросс Виктор Зобнев в сентябре 2016 г. был избран депутатом Госдумы от Рубцовского округа). Предельный лимит численности заключенных этой колонии общего режима сейчас составляет 1955 человек, сообщает ФСИН.

В 2010 г. в колонии открылось рассчитанное на 200 заключенных общежитие, соответствующее, как утверждает ФСИН, "всем стандартам международной пенитенциарной системы" и являющееся на сегодня единственным местом проживания такого уровня среди алтайских мест заключения. Начальник колонии – Иван Ламтюгин.

9-10 января Дадина в новой колонии посетит алтайский адвокат, нанятый родными заключенного.

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