Политпартии в Алтайском крае оказались самыми богатыми в Сибири.

06.06.2017

Их официальный бюджет в первом квартале 2017 года составил почти половину от общесибирского. Об этом сообщает 6 июня газета Коммерсант со ссылкой на отчеты региональных избиркомов Сибири.

Всего за первый квартал отделения политических партий в пяти сибирских регионах получили в свой бюджет поступлений на 67 млн рублей.

Самый крупный бюджет смогли мобилизовать партийные организации в Алтайском крае, преимущественно за счет взрывного роста поступлений местной Единой России.

Всего на счета партий в этот период в крае поступило 26,9 млн руб., что почти на 7% больше результатов за аналогичный период 2016 года. Для сравнения, партийные бюджеты более экономически благополучных регионов оказались существенно скромнее: в Красноярском крае они снизились почти вдвое к прошлогодним до 11,9 млн руб., в Новосибирской области партии привлекли денег почти на треть меньше прошлогоднего -11,2 млн рублей, в Омской области — 9,5 млн рублей (падение на28,6%), в Томской области — 7,5 млн рублей (падение на 36%).

Столь значимые позиции партийные кассы в Алтайском крае заняли из-за существенного роста доходов местной Единой России. Здесь она получила в первом квартале 13,2 млн рублей, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.. Издание подчеркивает, что 8,4 млн рублей пришло алтайским единороссам в виде пожертвований юрлиц. Стоит отметить. что ряд таких пожертвований на Алтае вызвали подозрения местных

общественников в том, что они могут являться откатами от получаемых жертвователями при посредничестве краевых властей крупных госзаказов.

Ссылаясь на данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, Коммерсант называет крупнейших спонсоров алтайских единороссов (по-видимому, за 2016 год) – это ЗАО «Эвалар» (12 млн руб.) и алтайский предприниматель Виктор Траутвейн (2,5 млн руб.).

Справедливая Россия в Алтайском крае отчиталась о получении 10 млн руб. — вдвое больше, чем в 2016 году, КПРФ - о 3,3 млн руб. (–5,7% к 2016 г.), Яблоко - о 249 тыс. руб., ЛДПР — о 117 тыс. руб., Гражданская платформа — 9 тыс. руб. Большая часть этих денег поступила в местные ячейки из федеральных бюджетов этих партий.

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