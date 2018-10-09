Политологи крайне низко оценили работу Томенко и его шансы переизбраться на второй срок.

09.10.2018

Десятки российских СМИ 9 октября активно цитируют доклад «Индекс избираемости глав субъектов РФ», подготовленном совместно Центром электоральных практик и Политической экспертной группой под руководством Константина Калачева. Полный текст документа не опубликован, однако его содержание подробно изложено в публикации РБК, имеющего его копию.

В рамках доклада привлеченные в качестве экспертов 114 региональных политологов оценивали глав российских регионов по 5-балльной шкале — в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе, степени социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений, степени влияния адмресурса на результаты выборов.

Политологи-регионалисты сочли оценки экспертов в целом соответствующими действительности. Так, авторитетный эксперт Александр Кынев назвал ранжирование глав регионов в докладе адекватным.

В итоге главы 14 российских регионов получили неудовлетворительные оценки и были отнесены в группу тех, кто с большой вероятностью не сможет переизбраться на новый срок.

В их составе – губернаторы "двух Алтаев" (из сибирских губернаторов в эту группу отнесена также лишь глава Забайкальского края Наталья Жданова). Предельно низкая оценка перспектив главы РА Александра Бердникова выглядит вполне ожидаемой – губернатор явно "пересидел" все разумные сроки на своем месте, а окружающие его коррупционные скандалы достигли апогея.

Неожиданной, однако, явилась почти столь же низкая оценка текущей деятельности и перспектив лишь считанные дни назад заявившего о победе на выборах в Алтайском крае губернатора этого региона Виктора Томенко.

Сделанный сообществом политологов неожиданный вывод в отношении лидера "большого Алтая" привел к тому, что пояснения фиаско Томенко заняли в публикации самое значительное место среди всего сообщества российских губернаторов.

Авторы публикации признают неожиданность провальных результатов губернатора Алтайского края уже в заголовке публикации, поместив туда его фамилию среди трех показавших самые неожиданные результаты своего рейтинга глав регионов. Комментируя выводы экспертов, соавтор доклада Константин Калачев подчеркнул, что Томенко «не очень убедительно, с низким результатом, избрался» (он получил 53,61%). "У него не было ни одного сколько-нибудь серьезного оппонента", - заявил политолог.

Кроме того, говорит Калачев, он попал в «очень депрессивный регион», где единственной крупной компанией является местное производство БАДов «Эвалар» (вывод не является полностью верным – в Алтайском крае действует целая группа гораздо более крупных по заявляемому обороту дочерних компаний, входящих в ведущие российские олигархические группы – однако, из них лишь Эвалар при этом пытается активно играть в поле региональной политики). ​"Стратегия, команда, программа пока не очевидны", — охарактеризовал Калачев итоги текущей работы Томенко, он также поставил в вину алтайскому губернатору то, что тот «отношения с местными элитами пока не выстроил».

Последний вывод также можно подвергать критике – Томенко полностью сохранил объемнейшие позиции во власти и приближенном к ней бизнесе группировки Сергея Локтева и его бывшего шефа экс-губернатора Александра Карлина, а также влиятельной на Алтае неформальной группировки ультраконсервативных отставных высокопоставленных силовиков. Он также расширил этот круг, введя в свой кабинет эмиссаров Эвалара и ряда других "малых" местных олигархических семейств "с сомнительной репутацией" (формулировка ИА Regnum). Таким образом, попытка найти опору среди традиционных консервативно-коррупционных элит, напротив, имела место.

Возможно, смелость ряда выводов Калачева стала поводом для иной позиции. Так, политолог Ростислав Туровский назвал доклад «процентов на 70» схожим с его собственными оценками, однако высказал иное мнение по группе глав регионов. Среди них оказался и Томенко. Авторы доклада недооценили недавно избранного главу Алтайского края, считает Туровский.

Тем не менее, скептические оценки итогов деятельности управляющего Алтайским краем уже шестой месяц Томенко, возможно, характерны не только для сообщества независимых политологов. На прошлой неделе в московских СМИ появилась серия публикаций, в которых обсуждались циркулирующие в столичном политикуме слухи о том, что и кураторами нового алтайского губернатора в Кремле якобы уже обсуждается идея о неудачности этого выбора и возможности его досрочной замены.

В целом как адекватно оценено исследование и политически активными жителями Алтайского края на популярных интернет-форумах.

"Ну, изначально же понятно было, что Таменка - подсадной. Лишь бы ЕР регион не потеряло. Он свою задачу выполнил. Вы же помните, что до выборов половина новостей на амике была про него? что пил на завтрак, с кем обеда, какую рубашку надел и т.п. чушь. Денег вложили в него, наверно, 9-ти или даже 10-ти значную сумму. Значит, "там", считают, что можно из АК и Барнаула, в частности, вытянуть еще что-то и опустить уже до уровня Хакассии, с соответствующим количеством жителей. Если у нас пошла тенденция "упразднять" населенные пункты, то ничего хорошего уже не будет ближайшие 5 лет", - пишет свое (достаточно типичное для общего настроя дискуссии) мнение по поводу доклада Калачева на популярном на Алтае форуме ИА Амител местная жительница под ником Баба Клава.

На фото: Виктор Томенко "на камеру" обнимается с высокопоставленным менеджером Эвалара.

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