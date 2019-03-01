Полиция в Барнауле вновь преследует молодых людей за репосты?

01.03.2019

О поступившем ему 28 февраля обращении за помощью от молодого человека из Барнаула сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке Павел Чиков. Известный юрист-правозащитник при этом не публикует имя пострадавшего и иные данные, которые могли бы помочь идентифицировать инцидент.

Чиков приводит текст поступившего к нему письма: "Здравствуйте, Вы оказываете помощь? меня сегодня вызывали в полицию за репост картинок в вк, репост делал в 2017г, обвиняют по статье 282, во время разговора пугали что все щас в тюрьму отправит, и я написал расписку что никому ничего не скажу и буду им передавать. Пока отпустил, сказал что на днях вызовут в фсб. Когото оскорблять я и не думал. Что делать дальше не знаю. Живу я в Барнауле".

Летом 2018 г. преимущественно по инициативе регионального Центра по противодействию экстремизму в Алтайском крае была начата серия получивший большой общественный резонанс уголовных дел против молодых людей за публикации в интернете. Барнаульские "процессы за мемы" вызвали тогда по всей стране волну общественного недовольства. Считается, что последующая реакция Кремля по частично декриминализации чаще всего применявшейся при этом ст. 282 УК РФ и смена руководителя системы центров Э в составе МВД была своего рода ответом на эту ситуацию.

В комментариях к новой публикации Чикова высказываются мнения о том, что в последнем инциденте в Барнауле реальной схемой его могло быть не столько открытие нового процесса по сомнительной статье, а сколько попытка применить механизмы психологического давления, которые были задействованы на пострадавшего с тем, чтобы принудить его к передаче информации.

Инцидент вызвал достаточно ироничные комментарии. Так, известный российский политолог Екатерина Шульман заявила о происшедшем: "Календарь им надо прислать в Барнаул. И статьи уже нет, и начальника УВД в Крым перевели, но какие-то последние самураи ещё сопротивляются".

За несколько дней до этого имеющий неофициальную репутацию близкого в МВД московский сайт ОВД-инфо также опубликован материал о еще одном случае, по итогам которого молодой человек высказал претензии к сотрудникам полиции в Барнауле в давлении на него в связи с его общественной позицией.

Студент Новоалтайского государственного художественного училища (техникума), имя которого также не публикуется, рассказал о том, что он является" антифашистом и марксистом". 25 февраля его задержали на улице полицейские в штатском, отвезли "в один из отделов полиции Барнаула неподалеку от площади Октября" (в этом районе, помимо прочих полицейских структур, находится и здание резиденции Центра Э). Полицейские расспрашивали его про других активистов левых взглядов и обещали, в случае отказа от сотрудничества, возбудить дела о хранении наркотиков и экстремизме. По словам юноши, полицейские шантажировали его и угрожали фальсификацией доказательств.

В ГУ МВД Алтайского края признали факт задержания молодого человека, сообщив, что его "пригласили в отдел полиции в рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Дело возбудили летом 2018 года, у самого активиста в этом деле нет процессуального статуса". Предположительно, речь может идти об уличном столкновении молодых людей на площади Октября в Барнауле.

Пресс-служба ГУ МВД по краю утверждает, что "молодой человек находился в отделе в течение одного часа и сотрудники полиции не оказывали на него какого-либо психологического давления". Тем не менее, полицейский главк назначил проверку по фактам, изложенным в публикации ОВД-Инфо.

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