Полиция и черная политпропаганда вместо отопления: в Алтайском крае требуют отставок за срыв отопительного сезона.

22.02.2018

О прошедшем 21 февраля стихийном сходе жителей села Кусак Немецкого национального района Алтайского края сообщает депутат Заксобрания этого региона Владислав Вакаев. Село Кусак в последние недели попало в центр внимания из-за разразившейся там в разгар отопительного сезона коммунальной катастрофы.

"Вчера в многострадальном селе Кусак Немецкого района был стихийный сход граждан, доведенных до отчаяния затяжным кризисом в теплоснабжении, - рассказывает депутат. - Они считают, что районные власти не выполнили свои обязанности по подготовке к зиме и должны понести за это ответственность. В частности, кусакцы потребовали отставки главы района. Власть на это отреагировала в своем обычном стиле: приехавшие на нескольких машинах из райцентра сотрудники полиции попытались обвинить жителей в организации незаконного митинга. Говорят, на одну женщину, пришедшую на сход с плакатом, планируют составить административный протокол. Ну да, это же легче, чем отремонтировать размороженные теплосети…"

А 20 февраля, по данным Вакаева, по аналогичному поводу отказ в доверии получила администрация другого алтайского района – Шипуновского. В ходе прошедшей здесь внеочередной сессии районного Совета, на которую был вынесен вопрос о работе местных чиновников в вопросе теплоснабжения, работа администрации района по теплоснабжению была признана неудовлетворительной. Поводом для выражения недоверия стали многочисленные сбои в работе коммунальных служб – в райцентре Шипуново регулярно температура в домах была ниже нормы, а в селе Горьковское и вовсе была разморожена система теплоснабжения. И итоге за отказ в доверии районной администрации проголосовали 13 депутатов, двое воздержалось.

Депутат выражает при этом удивление, что такие факты никак не привлекли внимание сообщества выходящих на Алтае СМИ.

Ранее об ответственности за подобные срывы не только местных властей, но и губернаторской команды заявил Олег Боронин - известный на Алтае политик, возглавляющий крупный муниципалитет в пригороде Барнаула. "Для меня очевидно одно: виновные в происходящем должны быть выявлены и отданы под суд независимо от занимаемых должностей. В регион должна прибыть федеральная правительственная комиссия для проведения сплошной проверки и контроля над прохождением зимнего отопительного периода в Алтайском крае," – заявил политик.

Федеральные власти, впрочем, до сих пор никак не отреагировали на массовые срывы в ходе отопительного сезона в Алтайском крае. А местный губернатор, похоже, одобренный этой позицией, не только усилил градус замалчивания проблем в контролируемом его пиар-ведомстве сообществе СМИ. На сход жителей замерзающего села властями была послана полицейская команда, пытавшаяся вменить им политические обвинения. А вместо тепла краевое правительство снабдило жителей Немецкого нацрайона текстами статей, очерняющих участвующего в мартовских выборах Павла Грудинина, недавно размещенных по указке руководства края районной газетой Neue Zeit.

Все это вполне ясно показывает то направление, которым будет пытаться решать кризисы управляющая Алтайским крае команда.

На фото газеты Neue Zeit - работы на перемерзшей теплотрассе села Кусак.

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