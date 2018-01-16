Подписи за Путина у работников госпредприятий и бюджетников в Бийске могли собирать за счет бюджета.

16.01.2018

Прессой и общественниками высказываются аргументированные подозрения в том, что массовая кампания сбора подписей за продление полномочий Путина в Бийске, в которую были вовлечены бюджетники и работники госпредприятий, могла проходить частично на средства государственного бюджета.

"Первым звонком" здесь стал скандал вокруг попавших на прошлой неделе в СМИ призывов подписываться за продление полномочий кремлевского лидера, предположительным автором которых являлся председатель студсовета Бийского технологического института (БТИ) Никита Гельвих. Руководящий вспомогательным органом управления вузом молодой человек понуждал студентов отдать свою подпись за Путина в точке их сбора в ДК Бийского олеумного завода (ДК БОЗ), угрожая при этом "репрессиями" в виде прекращения финансирования вуза из бюджета. Есть основания полагать, что при этом он действовал по поручению руководства БТИ, входящего в состав крупнейшего вуза Алтая – Алтайского государственного технического университета (руководители которого в свою очередь неоднократно упоминались в СМИ с связи с близостью к руководству действующего в Алтайском крае под покровительством властей нелегального "избиркома", последние годы осуществляющего здесь массовые манипуляции на выборах).

В комментариях в соцсетях по поводу этого инцидента жители Бийска также сообщили о фактах понуждения (подкупа) отдать подписи за выдвижение Путина со стороны администрации крупных госпредприятий. Так, местные жители утверждают, что 11 января по инициативе администрации имеющего статус федерального казенного предприятия Бийского олеумного завода большой группе его работников было предложено получить оплачиваемый отгул на половину дня (4 рабочих часа) – под обязательство, уйдя с работы, посетить одну из точек сбора подписей за Путина и поставить там свою подпись. При этом всем им якобы был зачтен полный рабочий день с соответствующей полной оплатой.

Частичное подтверждение этих подозрений прозвучало в опубликованном 15 января сюжете близкого к властям "Бийского телевидения". В нем "корреспондент" Кристина Мелихова агитирует подписываться за продление полномочий Путина и сама демонстративно ставит свою подпись. В прославляющих Путина серии мини-интервью при этом была озвучена информация о том, что массовая кампания мобилизации на это бюджетников и работников госпредприятий проходила путем организованного вывоза их на точки сбора подписей.

На фото газеты Наш Бийск: одна из точек сбора подписей за Путина в алтайском наукограде.

В сюжете подтверждается, что точка сбора подписей за Путина в ДК БОЗ специализируется именно на работе с работниками крупных государственных структур (предположительно, мобилизованных на это с элементами принуждения и подкупа). Сюжет приводит свидетельствующие в пользу таких подозрений факты – в него включено интервью оставшейся анонимной местной жительницы. «Для нас организован транспорт, где каждый желающий сотрудник мог приехать и подать свою подпись. Мы это сделали», - заявила женщина. О недобровольном характере кампании, проводившейся путем тотальной мобилизации, также свидетельствует одно из заявлений авторов сюжета. За 4 дня работы пункта сбора подписей в ДК БОЗ "свою поддержку самовыдвиженцу оказали практически все работники городских предприятий и студенты высших и средних учебных заведений", утверждают авторы сюжета.

Бийский скандал вызвал обеспокоенность пропагандистского ведомства краевого правительства. В итоге этого практически все алтайское медиа-сообщество, связанное с властями отношениями директивного подчинения или бюджетных выплат, заблокировало публикации по ней, внеся активно обсуждаемую в соцсетях и в федеральной прессе тему в "стоп-листы".

Алтайские общественники, однако, жестко высказываются по поводу скандальной ситуации в Бийске.

"Вот так цинично, нагло, полностью нарушая все законы гонят ролики, - заявил по поводу сюжета Бийского телевидения авторитетный общественник Константин Емешин. - И ведь не боятся, т.к. знают, что тотальный страх всех сковал и никто даже не возразит. Ни кому в ум не придет, что он ведь не вечный. И опять как всегда авторитарный режим грозит развалом государства. Но вряд ли кто думает о завтрашнем дне России - главное сегодня публично прокукарекать свою лояльность некому режиму, который сформирован под именем ПУТИН и невдомек, что он уже полностью попал под контроль своего окружения и борьба лишь идет - какой клан урвет больше денег и ресурсов России и уведет на Запад. Поэтому американцы поступили логично - просто раскрыть правду - кто и сколько держит российских богатств за рубежом... и санкции.

Забавно только, что это делают американцы, а наши граждане с упоением сдают свои подписи за некий фейк, который сформировали наши пропагандисты..."

Алтайский скандал вокруг сбора подписей за Путина не является уникальным. Так, накануне штаб Путина отменил итоги сбора подписей в Курганской области, где он проходил в рабочее время на заводах. Впрочем, не исключено, что сомнительные "бийские" подписи также могут не дойти до ЦИКа. Так, Константин Емешин уверен, что они собираются лишь в пиар-целях – для формирования рабочего досье на лояльных избирателей, на которых потом будет оказываться персональное давление перед голосованием в марте. "Этот публичный сбор никакого отношения к настоящему сбору подписей не имеет. Есть система сбора настоящих подписей и там работают люди в погонах. А то, что собирают на пунктах сбора в магазинах это просто агитация и эти подписи просто собирают в штабы, чтобы потом в день выборов этим гражданам напомнить, привести на участок, чтобы они проголосовали как надо", - заявил он.

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