Под своего эмисссара Кремль обещает развернуть два крупнейших транспортных проекта в Республике Алтай.

26.03.2019

Появление в Республике Алтай в качестве врио губернатора кремлевского эмиссара Олега Хорохордина уже через несколько дней было обставлено анонсом двух крупнейших для этого региона транспортных программ, которые обещают развернуть здесь федералы.

Оба заявления на эту темы прозвучали 25 марта – по итогам проведенных с участием г-ном Хороходиным в российской столице совещаний.

О готовности РЖД вернуться к вопросу строительства железнодорожной линии от Бийска до республиканской столицы – Горно-Алтайска стало известно по итогам проведенной в этот день встречи Хорохордина с гендиректором – председателем правления ОАО Российские железные дороги Олегом Белозеровым.

"По итогам встречи возобновлены переговоры по доведению ветки железной дороги из города Бийска Алтайского края до территории Республики Алтай. В ближайшее время планируется создать рабочую группу с участием представителей республиканских властей и руководства «Российских железных дорог», которая рассмотрит возможность реализации проекта строительства железной дороги", - сообщает пресс-служба правительства РА.

Планы строительства этой примерно 90-километровой линии, которая, вероятно, в значительной степени пройдет по долине нижней Катуни, рассматриваются в России уже более века.

Руководство региона выгоды такого проекта связывает преимущественно с потенциалом развития энергетики и выгодами для крупных бизнес-игроков . Так, комментируя эти планы, в правительстве РА прежде всего говорят о том, что строительство железной дороги позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и открыть каналы поставок местной сельхозпродукции на удаленные рынки.

"Реализация данного проекта позволит не только увеличить число прибывающих в Горный Алтай туристов, но и повысит грузопоток, который в настоящее время представлен лишь автомобильным транспортом. Это, в свою очередь, поможет снизить цены на уголь, являющийся основным видом топлива для жителей большинства районов республики, и приступить к вопросу уменьшения тарифов", - в подобном же ключе оценил выгоды проекта и Хорохордин.

Стоит отметить, что на Алтае есть и противники такого строительства, высказывающие беспокойство в связи с тем, что столь масштабный строительный проект может существенно снизить туристический потенциал предгорного района, по которому пройдет железная дорога – в том числе территорий, активно развиваемых в качестве рекреационных соседним Алтайским краем.

Вторым транспортным проектом в РА, который федералы готовы взять на себя, стало выраженное в этот же день и в гораздо более определенных выражениях обещание руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрея Костюка принять на федеральный уровень ныне региональную автотрассу Горно-Алтайск – Артыбаш протяженностью почти 158 км. Эта автодорога связывает столицу республики и Телецкое озеро, которое является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на котором расположен Алтайский заповедник.

"Автодорога охватывает три района республики, вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов, направляющихся к знаменитому Телецкому озеру", - цитирует аргументы Олега Хорохордина пресс-служба Росавтодора.

В итоге руководитель Росавтодора не только выразил готовность придать дороге статус федеральной автотрассы (и тем самым взять ее содержание и развитие на федеральный бюджет), но и заявил о желательности ускорить этот процесс (предполагаемым сроком передачи трассы на баланс федералам первоначально назывался 2021 год).

"Руководитель Федерального дорожного агентства поручил рассмотреть варианты ускорения процесса смены статуса", - резюмирует пресс-служба ведомства.

Не исключено, что все эти весомые бонусы для жителей отдаленного сибирского региона могли быть связаны с тем, что атмосфера, в которой был встречен там кремлевский эмиссар, оказалась далекой от восторженной. Ряд федеральных медиа даже утверждали, что большое беспокойство в ведомстве внутренней политики Кремля вызвали озвученные планы интегрировать на губернаторские выборы в РА экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина (сам политик никак не подтвердил пока актуальность для него такого будущего). Однако, ряд влиятельных в РА группировок встретили такие планы с нескрываемым энтузиазмом, пророча в ходе оживленных дискуссий последних дней в соцсетях легкую победу Грудинина над внезапно "кинутым" на губернаторство молодым непубличным столичным менеджером с рядом странностей в биографии.

Показательно, что позиция Кремля в отношении своего эмиссара в РА Олега Хорохордина явно контрастирует с позицией, занятой в отношении также интегрированного менее года назад в качестве руководителя "большого" Алтая Виктора Томенко. Губернатор Алтайского края за весь период своей работы здесь не получил ни одного сравнимого по значимости федерального бонуса, в итоге завершив 2018 год с более чем 4-процентным падением уровня жизни в подмандатном регионе.

А озвученные им в начале карьеры планы передать часть краевой дорожной сети федералам для создания здесь федеральной автотрассы «Барнаул - Павлодар - Астана», похоже, теперь имеют все основания остаться лишь мечтами. Более того, если РЖД все-таки решится на проект линии Бийск- Горно-Алтайск, Томенко придется столкнуться с недовольством жителей и бизнес-элит предгорной зоны Алтая, которые лишь существенно теряют и ничего не приобретают от его реализации.

На фото: возможно, за внезапными планами Кремля инвестировать в алтайскую инфраструктуру стоят опасения нового триумфа здесь Павла Грудинина, восторженно встреченного на Алтае год назад.

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