Почему перед нами пешки власти, а король и ферзь в тепле? – тысячи вышли на митинг в Кемерово, требуя правды и наказания виновных в гибели детей.

27.03.2018

От 4 до 5 тысяч человек вышли на начавшийся с утра 27 марта митинг в центре Кемерово, посвященный массовой гибели людей в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня. Проведению спонтанного митинга (часть участников называет его "народным сходом") пытались помешать мобилизованные властями силовики. Однако их попытки заблокировать площадь провалились – в районе 9.30 утра оцепления были прорваны.

В ответ региональные и федеральные власти запустили в контролируемой ими прессе режим молчания о ситуации в столице Кузбасса: большинство федеральных и местных СМИ замалчивают (или стремятся сообщать предельно кратко) то, что в течение всего дня 27 марта происходит в центре Кемерово. Подробные репортажи о происходящем, однако, вели ряд областных сайтов, сибирских СМИ , а также международные СМИ.

В ходе митинга его участники массово жаловались на проблемы с сотовой связью и интернетом, ставшими основным каналом их коммуникации в условиях информационной блокады: предположительно, такие сбои могли быть организованы провайдерами этих услуг по требованию властей.

Крайне неблагоприятное впечатление на собравшихся произвело то, что от встречи с ними уклонился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Более того, в ходе состоявшейся встречи с Владимиром Путиным он в уничижительной манере охарактеризовал земляков, собравшихся на крупнейший митинг за десятилетия правления бессменного губернатора Кузбасса. "На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев Путину. Полностью это заявление доступно здесь.

Столь же отрицательное впечатление произвело то, что кремлевский лидер во время посещения Кемерово не встретился с его тысячами собравшихся для этого жителей и родственников жертв катастрофического пожара.

Участники митинга неоднократно требовали встречи с Путиным и Тулеевым, эти требования переходили в скандирование лозунгов о необходимости их отставки.

Фото сайта Тайга.инфо: один из плакатов на митинге в Кемерово.

В ходе всего митинга обсуждался вопрос о реальном количестве жертв пожара. Официальное их число – 64 человека - вызывало всеобщее недоверие, предпринимались попытки организовать альтернативный подсчет.

Днем 27 марта правительство соседнего Алтайского края подтвердило информацию о том, что при пожаре в ТЦ пропали без вести двое школьников из Барнаула - брат и сестра 10 и 16 лет. Дети гостили у отца в Кемерово и в этот день пошли с ним в Зимнюю вишню, фамилии всех троих сейчас включены в список безвестно пропавших .

Тем временем митингующим стало известно том, что Путин не склонен делать кадровые выводы в отношении Тулеева и уже покинул Кемерово. Вероятно, впрочем, что с учетом того, что уровень протестов в Кузбассе может выйти из под контроля, в Кремле продолжают рассматривать возможность принесения Тулеева "в жертву". Об этом могут свидетельствовать появляющиеся в жестко контролируемом Кремлем медиа-пространстве (например, на Life.ru) материалов, где вина за трагедию возлагается именно на губернатора Кузбасса и курируемый им коррупционный режим.

Около 16 часов местного времени площадь с митингующими покинули общавшиеся с ними чиновники мэрии Кемерово и обладминистрации, во главе с вице-губернатором Сергеем Цивилёвым (его до недавних пор называли вероятным преемником Тулеева). Цивилёв после многочасового тяжелого общения с кемеровчанами встал на колени перед жителями города и попросил прощения.

Фото сайта МБХ-медиа: под давлением эмоций Цивилёв встает перед горожанами на колени.

Количество находящихся на площади местных жителей после 16 часов также уменьшилось до нескольких сотен человек, однако эти люди с площади не уходят.

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