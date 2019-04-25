По заветам дедушки Карлина: Томенко провел закрытую встречу с избранными медийщиками.

25.04.2019

Накануне своего первого отчета губернатор Алтайского края Виктор Томенко вечером 24 апреля провел закрытую встречу с группой отобранных его пресс-службой представителей медиа. В целом, формат ее проведения практически точно копировал неоднократно подвергавшиеся критике т.н. "медиалоги", характерные для политики общения со СМИ во времена губернаторства Александра Карлина.

Каких-либо сообщений о подготовке мероприятия, его проведении и итогах в официальных информационных каналах крайправительства не появилось. Однако, участники длившейся 2,5 часа встречи уже вечером 24 апреля стали постить в соцсетях фото с нее. А 25 апреля появились первые публикации на эту тему – там сообщалось, что приглашение на мероприятие обуславливалось обязательством опубликовать отчет о нем именно в этот день.

Полных данных о составе приглашенных на встречу нет. Сообщается лишь, что преимущественно речь шла не столько о сотрудниках, сколько о первых руководителях изданий. Опубликованные фото позволяют опознать, что максимально широко там были представлены медиа-проекты, директивно контролируемые краевыми властями, а также издания группы Эвалар. Последние также сообщают о присутствии на мероприятии представителя некоего "федерального издания развлекательной тематики" и неназванного по фамилии "блогера-политтехнолога, работавшего ранее на «Единую Россию».

О том, что сообщил г-н Томенко собравшимся, данных пока нет, но, вероятно, они в течении дня появятся на страницах многочисленных рептильных изданий Алтая.

Но вот ответа на вопрос о том, как глава территории оценивает беспрецедентное падение уровня жизни в Алтайском крае, возникшее в ходе его правления, среди них, пожалуй, не будет. Сам Томенко, пришедший к власти под лозунгом необходимости роста уровня жизни населения этого депрессивного сибирского регоина, в опубликованных Заксобранием края подробнейших тезисах своего доклада 26 апреля, полностью обходит стороной тему падения реальных располагаемых доходов. Показательно, что оно началось как раз со второй половины прошлого года. Губернатор (обещавший по итогам прошлого года рост таких доходов на 0,4%) не только не раскрывает механизма беспрецедентного с начала 90-х падения уровня жизни (на 4,1% по итогам 2018 г. и дополнительно на 2,3% по итогам первых двух месяцев 2019 г.), но даже вообще не упоминает эту проблему – очевидно, как малозначимую для него.

Фото с мероприятия - шеф-редактора официального органа краевых властей - газеты Алтайская правда - Олега Купчинского.

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