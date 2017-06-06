По средней зарплате за март Алтайский край занял 81-ое место по России.

06.06.2017

Об этом свидетельствуют данные доклада Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2017гг."

По размеру выплаченной за этот месяц зарплаты (21.807 рублей) Алтайский край занял 81-ое место среди 85-ти регионов России.

Ниже, чем здесь, зарплата сложилась в четырех регионах. Это Калмыкия (21.751 рубль), Ингушетия (21.168 рублей), Кабардино-Балкария (20.691 рубль) и Дагестан (20.526 рублей).

Март стал достаточно благополучным месяцем по состоянию зарплаты в проблемном сибирском регионе, что позволило ему покинуть позиции в самом низу рейтинга, рядом с Дагестаном.

Средняя зарплата по России за март 2017 года составила 38.483 рублей. Таким образом, зарплата в Алтайском крае в марте составляла 56,7% от среднероссийской. Эта цифра (56-58%) является стабильной на протяжении уже почти двух десятилетий, что свидетельствует о застойном характере поразившей Алтайский край социально-экономической депрессии.

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