По предварительным данным Росстата, по размеру средней зарплаты в 2017 г. Алтайский край занял 82-ое место.

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По размеру среднемесячной зарплаты в 2017 году (22.732 рубля) Алтайский край занял среди 85-ти регионов России 82-ое место. Об этом говорится в докладе Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2017гг.". Данные доклада носят пока предварительный характер и еще могут быть уточнены, подчеркивает ведомство государственной статистики.
Меньше, чем Алтайском крае, зарплата в 2017 году была зафиксирована лишь в трех регионах Северного Кавказа. Это Кабардино-Балкария (22.242 рубля), Ингушетия (22.085 рублей) и Дагестан (21.768 рублей).
Среднемесячная зарплата в целом по России в 2017 году была рассчитана Росстатом в размере 39.144 рубля.
Таким образом, по итогам 2017 года зарплата в депрессивном сибирском регионе составляла 58% от среднероссийской. По данным того же доклада Росстата, в 2000 г. зарплата в Алтайском крае составляла 61,4% от средней по России. Это свидетельствует о нарастании отставания проблемного края от и без того не блестящих темпов развития российской экономики и нарастании здесь застойной бедности.
В 2000 году ниже, чем в Алтайском крае, зарплата была в 17-ти российских регионах: во всех регионах Северного Кавказа, части регионов Поволжья и Центральной России. С небольшими исключениями, с каждым годом ситуация с размером зарплаты на Алтае ухудшалась. Таким образом, за 18 лет наблюдения в Алтайском крае Росстатом был зафиксирован устойчивый длительный тренд на ухудшение ситуации с заработной платой.← Назад
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