По объему вбросов за Путина (до 5%) голосование в Алтайском крае оценено экспертом как преимущественно честное.

21.03.2018

По итогам голосования 18 марта Алтайский край по расчетам ведущего российского эксперта в области электорального матанализа Сергея Шпилькина был отнесен к группе регионов, где голосование было оценено как "преимущественно четное".

В целом, анализ статистики последних выборов показал некоторое снижение количества выглядящих скомпрометированными бюллетеней. По итогам голосования 18 марта Шпилькин, получивший в экспертных кругах известность применением математических методов анализа электоральной статистики, оценивает количество вброса бюллетеней в 9,9 млн (аналогичная оценка на выборы 2004 г. – 8,8 млн, на 2008 г. – 14,6 млн, на 2012 г. – 11,4 млн.). Таким образом, за вычетом скомпрометированных бюллетеней реальный результат Путина на последних выборах составляет не 56,4 млн, а, очевидно, не более 46,5 млн голосов.

По итогам голосования 18 марта 85 российских регионов Шпилькин, разделил на 5 групп – по уровню единственного оказавшего существенное искажающее влияние на итоги выборов фактора – вбросов за Путина. Это 5 регионов с подсчетом голосов, оцененным как честный (нулевой вброс), 28 регионов с преимущественно-честными выборами (вбросы 0-5%), 15 регионов с относительно-честными выборами (вбросы 5-10%) , 15 регионов умеренно-коррумпированной зоны (10-20%), 14 регионов сильно-коррумпированной зоны (20-50%), 4 региона с полностью коррумпированными выборами (50-65%), 3 региона с тотально фальсифицированными выборами (65-85%).

Алтайский край при этом был внесен в группу регионов с преимущественно-честными выборами. В нее вошли 28 регионов: Карелии, Марий Эл, Красноярский, Хабаровский, Алтайский и Пермский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Костромская, Свердловская, Ярославская, Сахалинская, Владимирская, Новосибирская, Вологодская, Тверская, Кировская, Смоленская, Челябинская, Новгородская, Калужская, Ивановская, Магаданская, Архангельская, Омская и Калининградская области, а также Санкт-Петербург и Москва.

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