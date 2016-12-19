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Пиарщик Карлина призывает отлучить от Единой России бизнес-семью Прокопьевых.

19.12.2016

19 декабря с этой целью Михаил Литвинов - доверенный черный пиарщик губернатора Алтайского края публикует на своем сайте doc22.ru специальный материал, посвященный начавшейся с конца ноября информационной войне команды Александра Карлина и медиа-группы семьи Прокопьевых.

В нем пиарщик Карлина поднимает вопрос о том, что представитель владеющей группой Эвалар  предпринимательской семьи в Госдуме – сын основной владелицы бизнеса Александр Прокопьев не является "идейным единороссом", а на самом деле – едва ли не тайный сторонник оппозиции.  Автор задается риторическим вопросом: "Может быть, сам Александр Прокопьев поменял политические ориентиры и перешел в разряд оппозиционеров?"  

Губернаторский пиарщик утверждает, что представляющий второй созыв в Госдуме Единую Россию молодой депутат связан с нею лишь вынужденно, лишь для того, чтобы обеспечить защиту своего бизнеса.

Приводимые в подтверждение этого факты, впрочем, не выглядят слишком убедительно.  Прокопьева обвиняют в том, что в сентябре 2016 г. "во время выборов, в ходе редких встреч с избирателями, звучали формулы типа «партия сама по себе, я сам по себе». Были случаи явной критики партии, что в рамках кампании считается недопустимым… Пиком подобного отношения к «ЕР» со стороны Александра Прокопьева можно назвать установленный агитаторам жесткий запрет распространять два номера партийной агитационной газеты в Бийском округе".

В финале г-н Литвинов озвучивает позицию на необходимость шагов по системному давлению губернаторской команды на Прокопьевых:  "партия «Единая Россия» тоже не из пугливых, она имеет в регионе существенный кадровый ресурс. Может быть, настала пора избавляться от таких капризных «пассажиров»?"

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