Пиковый рост промпроизводства в Алтайском крае начинает спадать.

19.05.2017

Отмеченный в первые месяцы 2017 года пиковый рост промышленного производства в Алтайском крае ко второму кварталу начинает спадать. Данные Росстата все более явно показывают то, что он не являлся системным явлением оживления ситуации в проблемной алтайской промышленности. Зачастую превышавший 10% к прошлогодним показателям, этот рост был связан прежде всего с увеличением выпуска продукции группой промышленных гигантов, во многом носившей ситуативный характер (получение крупных текущих заказов). Отраслевой анализ рост производства показывает, что прежде всего он связан с увеличением выпуска продукции такими крупнейшими предприятиями края как Алтайвагон, Алтайкокс, Эвалар. В тоже время большинство высокотехнологичных отраслей алтайской промышленности по-прежнему демонстрируют либо слабый рост, либо падение. И даже дающая почти половину промышленного продукта пищевая промышленность края хотя и динамично растет, но явно недотягивает до средних по краю цифр роста ИПП.

В финале индекс промпроизводства по итогам 4 месяцев 2017 года в Алтайском крае составил 108,7%, сообщает терорган Росстата. По итогам первого квартала эта цифра составляла 109,9%.

Прогнозы на дальнейшее поведение ИПП могут быть связаны лишь с оценкой того, когда промышленные гиганты Алтая исчерпают потенциал "взрывного" выпуска своей продукции, завершив обработку текущих заказов. Поэтому, в среднесрочной перспективе ИПП на Алтае будет продолжать свое падение (при отсутствии новых пиковых заказов – до 105-106%). Вероятно, временный характер роста этого индекса отчетливо понимают и промышленники – несмотря на публично озвученные в их адрес пожелания управляющей краем команды они крайне неохотно шли в первые месяцы 2017 года на соответствующее повышение зарплат своим работникам (рост зарплат в обрабатывающей промышленности края в первом квартале даже отставал от среднего по региону).

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