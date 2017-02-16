Пиарщики Карлина приоткрыли суть налогового наезда на Эвалар.

16.02.2017

Содержание вероятных претензий к группе Эвалар в ходе развернутых в последние два месяца против ее бизнес-единиц в Алтайском крае налоговых проверок было приоткрыто в вышедшей 15 февраля статье в специализирующемся на заказных публикациях издании The Moscow Post. Ранее это издание активно использовалось противниками губернатора Алтайского края для публикации там заказных материалов против Александра Карлина, однако теперь эту площадку стали использовать и пиарщики главы проблемного региона.

Несмотря на откровенно заказной характер, публикуемые там материалы иногда содержали ранее неизвестную общественности информацию, в пылу информационных войн зачастую неосмотрительно выносимую увлекшимися пиарщиками в публичное поле.

На фото: Губернатор Карлин и руководитель краевого управления ФНС Валерий Тарада.

Новая статья, написанная в стиле, характерном для штатного черного пиарщика г-на Карлина – Михаила Литвинова – приоткрывает "кухню" кампании налогового давления, развернутой в Алтайском крае в отношении активов предпринимательской семьи Прокопьевых, неожиданно начавших с ноября 2016 года информационную войну против своего многолетнего патрона и покровителя – губернатора Александра Карлина.

Причины конфликта остались полностью не прояснены. Высказывались мнения о том, что сын основной собственницы Эвалара – молодой депутат Госдумы Александр Прокопьев мог участвовать в кампании против губернатора, также в консультациях по подбору его преемника в АП. Пиарщики Карлина, в свою очередь, вбросили версию о том, что глава региона отказал Эвалару в бюджетных дотациях бизнесу на сумму 0,5 млрд рублей (предположительно, по программе компенсации банковской ставки по кредитам).

Авторы нового материала уверяют, ссылаясь на инсайдерскую информацию от должностных лиц краевого управления ФНС, что группа Эвалар могла применять рискованные схемы налоговых оптимизаций, в частности, с целью уменьшения прибыли. Документирование таких схем, якобы и является задачей направленных на предприятия Эвалара сотрудников местного управления ФНС. "Предмет налоговой проверки фармкомпании «Эвалар» очень серьезный. В общем-то, все просто и давно известно. Есть отдельные юрлица, которые априори убыточны (от 50 до 100 млн. рублей в год) и через их счета прогоняются огромные средства на рекламу продукции «Эвалара», - утверждают авторы материала.

"Отдельные юрлица" – это, это по мнению авторов статьи, прежде всего принадлежащий Эвалару холдинг Сибирская медиа-группа (СМГ), возглавляемый неоднократно становившимся героем криминальных подозрений черным пиарщиком Алексеем Попеко. "У них львиная доля оборота составляет реклама, что позволяет «Эвалару» выводить огромные суммы из собственных затрат и снижать тем самым налоги. С точки зрения налоговой инспекции (и закона!) это сознательное сокращение налогооблагаемой базы с использованием серых схем. А это уже серьезная угроза", - излагают свое видение схемы налоговых претензий авторы статьи.

Сам Эвалар, комментируя в своих СМИ налоговые проверки, действительно признает, что их острие направлено против контролируемых им медийных проектов и их партнеров (в том числе по размещению рекламы в федеральных СМИ, продвижению в Интернете и т.п.): московских рекламных агентств Арена-Меджик Бокс, Студия Специальных Проектов, 171 Меридиан, питерского агентства интернет-рекламы ИА Риалвеб, группы Айньюс Арама Габрелянова и др.

Каких-либо комментариев по поводу претензий к стратегии налоговых оптимизаций в отношении прибыли со стороны Эвалара до сих пор не звучало. Воздерживаются от публичных комментариев и алтайские налоговики.

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